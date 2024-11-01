edición general
La rata vieja de Estados Unidos a la que nadie mira

Mientras asistimos a la nueva era de intervenciones de los Estados Unidos en Latinoamérica, las palabras huecas de los “líderes europeos” van rebotando de un medio de comunicación a otro. No se dice nada. Algunos aplauden sin demasiada emoción, otros proponen “mediar” o nombran algo antiguo llamado “derecho internacional”. Los líderes europeos son los piojos entre el pelo ralo de la rata vieja. Nada que decir. Por su puesto, mucho menos que hacer. Desde el rincón en el que no quieren reconocerse, como de costumbre, asisten al descalabro...

... con su onerosa mansedumbre a la que llaman bienestar. Y ahí estamos nosotras, nosotros, sin saber si esperamos que maten a la rata o que la rata muera de un empacho de ruindad. Algunas personas se preguntan cómo hemos llegado hasta aquí, hasta el rincón más sucio y olvidado de las posesiones del “imperio”. Otras, la mayoría, ni siquiera saben qué tienen que celebrar cuando sus representantes sonríen ante el secuestro de un presidente y la repetición de un crimen que creímos podría no repetirse.
