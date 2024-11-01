La rata vieja de Estados Unidos a la que nadie mira

Mientras asistimos a la nueva era de intervenciones de los Estados Unidos en Latinoamérica, las palabras huecas de los “líderes europeos” van rebotando de un medio de comunicación a otro. No se dice nada. Algunos aplauden sin demasiada emoción, otros proponen “mediar” o nombran algo antiguo llamado “derecho internacional”. Los líderes europeos son los piojos entre el pelo ralo de la rata vieja. Nada que decir. Por su puesto, mucho menos que hacer. Desde el rincón en el que no quieren reconocerse, como de costumbre, asisten al descalabro...