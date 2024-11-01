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"Rat Line North": Cuando los criminales de las SS llegaron a Flensburg. (Ale)

"Rat Line North": Cuando los criminales de las SS llegaron a Flensburg. (Ale)

Mayo de 1945, fin de la guerra en Flensburg: El último gobierno del Reich toma su asiento en Mürwik. Miles de miembros de las SS intentaron cubrir sus huellas en la "Línea de la Rata Norte", como el líder de las SS Heinrich Himmler o el comandante de Auschwitz, Rudolf Höß.

| etiquetas: alemania nazi , fin df la guerra , fuga de ratas , gin
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6 comentarios
4 1 0 K 66 cultura
Supercinexin #2 Supercinexin
Jajajaja menudos pringaos los nazis. Ni siquiera tenían double passport ni las bendisiones de todos los gobiernos del Mundo Libre.

www.meneame.net/story/policia-metropolitana-londres-met-confirmo-ofici
1 K 33
A.more #3 A.more
Miremos a los asesinos de hoy . Antes que a los del pasado. Los de hoy no se están evitando
1 K 30
yopasabaporaqui #6 yopasabaporaqui
#3 No son opciones excluyentes.
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RoterHahn #1 RoterHahn
No fue hasta la década de 1980 cuando los historiadores acuñaron el término "rat line". Primero describe la huida de nazis altamente incriminados a través de Italia, el Vaticano o España hacia Sudamérica. Solo a través de fuentes más recientes que, en años posteriores, quedó claro que también existía una "Línea de las Ratas Norte". No condujo a Sudamérica, sino a través de Flensburg a la Alemania de posguerra. Como ha descrito el historiador Gerhard Paul, los últimos días de…   » ver todo el comentario
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RoterHahn #4 RoterHahn
Ahora Himmler busca el favor de Dönitz. Esperaba ganarse a los Aliados liberando a los prisioneros de los campos de concentración. Pero el 6 de mayo, finalmente fue rechazado por Dönitz. No fue hasta dos días antes de la rendición incondicional cuando Himmler se dio cuenta de que él y sus líderes de las SS solo podían esconderse. Ya el 3 de mayo, aconsejó a los organizadores del Holocausto que obtuvieran documentos que los convirtieran en simples soldados de la Wehrmacht.
Nuevas identidades en…   » ver todo el comentario
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RoterHahn #5 RoterHahn
Es diferente para quienes consiguen nuevas identidades en Flensburg: la mayoría de ellos lo consigue. Escaparon al castigo y más tarde reaparecieron en la nueva República Federal. En muchos casos, vuelven a puestos de gestión. Pueden contar con un cártel de confidentes silenciosos.
El fin de Himmler: Suicidio con cianuro de potasio.
In Kollerup bei Flensburg taucht Heinrich Himmler ab. Der Reichsführer SS rasiert sich am 8. Mai den Schnäuz ab und verwandelt sich in einen schlichten Feldgendarm.…   » ver todo el comentario
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