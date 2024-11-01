"Rat Line North": Cuando los criminales de las SS llegaron a Flensburg. (Ale)

Mayo de 1945, fin de la guerra en Flensburg: El último gobierno del Reich toma su asiento en Mürwik. Miles de miembros de las SS intentaron cubrir sus huellas en la "Línea de la Rata Norte", como el líder de las SS Heinrich Himmler o el comandante de Auschwitz, Rudolf Höß.
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El fin de Himmler: Suicidio con cianuro de potasio.
In Kollerup bei Flensburg taucht Heinrich Himmler ab. Der Reichsführer SS rasiert sich am 8. Mai den Schnäuz ab und verwandelt sich in einen schlichten Feldgendarm.… » ver todo el comentario