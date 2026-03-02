Raquel Abad, hermana de una víctima de violencia de género: "La familia está pagando la hipoteca del asesino"

Cuatro años de proceso judicial en el que se ha cumplido la parte penal pero no la responsabilidad civil con las indemnizaciones a los dos hijos, los padres y tres hermanos. Raquel Abad, hermana de Eva, pide "a las administraciones públicas que se legisle para que en los casos de violencia de género la responsabilidad penal tanto como civil se hagan de forma íntegra y a la vez". El asesino de Eva está pagando la condena pero no la mitad de la hipoteca que le toca ni las indemnizaciones.