Raquel Abad, hermana de una víctima de violencia de género: "La familia está pagando la hipoteca del asesino"

Cuatro años de proceso judicial en el que se ha cumplido la parte penal pero no la responsabilidad civil con las indemnizaciones a los dos hijos, los padres y tres hermanos. Raquel Abad, hermana de Eva, pide "a las administraciones públicas que se legisle para que en los casos de violencia de género la responsabilidad penal tanto como civil se hagan de forma íntegra y a la vez". El asesino de Eva está pagando la condena pero no la mitad de la hipoteca que le toca ni las indemnizaciones.

hazardum #3 hazardum
Según la noticia, están intentando vender las propiedades del susodicho para la indemnización, pero va lento por temas de peritaje de los bienes.

Uno de los problemas de la justicia, es la lentitud de las cosas, procedimientos, falta de recursos y personal, etc, y afecta a todas las cuestiones en general, no solo a este tipo de crimenes.
Battlestar #2 Battlestar
la responsabilidad penal tanto como civil se hagan de forma íntegra y a la vez

Esto es un tanto complejo. Porque la responsabilidad penal puedes imponerla, la civil no.

En este caso concreto no sé como estará su patrimonio, pero legislar eso en general es complejo porque a un tío que tiene que ir a la cárcel puedes cogerlo y llevarlo a rastras. Pero si un tío es insolvente y no tiene dinero, ni propiedades a su nombre por mucho que quieras obligarle no va a pagar.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ummm, algo huele raro en toda esta historia. Lo de la hipoteca, puede ser. Pero las indemnizaciones tiene que hacer frente. Mientras no sea declarado insolvente. ¿De todos modos que van a hacer? ¿Meterle en la cárcel?
