El rapto estaba previsto para el 23 de septiembre

No es raro que diversos individuos y grupos predigan fechas concretas para el rapto, a veces mediante la interpretación de pasajes y acontecimientos de la Biblia, y a veces asegurando que han recibido visiones. Evidentemente, ninguna de estas predicciones se ha cumplido. En días recientes se ha propagado por las redes sociales la predicción de que el rapto ocurriría el martes, y en TikTok, la etiqueta #rapturenow tiene más de 311.000 videos

#5 thekeeper
Joe y me entero hoy, otro fin del mundo que me pierdo
pazentrelosmundos #6 pazentrelosmundos
#5 estoy igual, por suerte nos queda ver los lloros y chorradas de los que estaban al día con el tema xD
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#5 Bah, no ha sido para tanto.
En realidad, no te has perdido nada interesante.
skaworld #8 skaworld
Sucios pecadores que no habeis ascendido al cielo y os habeis quedado ahi abajo

Yo meneo desde el trono celestial, sentado a la derecha de Ted Bundy
pazentrelosmundos #7 pazentrelosmundos
Dejó a la gata de schrodinger que tiene recopilación de tontos : www.instagram.com/reel/DO_O-pXjGw4/?igsh=MWh2empvYjhoMDZrNw==
pazentrelosmundos #2 pazentrelosmundos *
Meca, Meca, Meca por qué yo no estaba la tanto que yisus venía antes de ayer? En realidad, por qué no me enteré de la histeria colectiva?

Muajajajaja parece ser que hubo gente que la lio pardisima xD

Me meo, voy a buscar historias de mongolos!


Edit: modifiqué un poco el titular y demás porque ponía tiktok y es relevante pero no como el odio acérrimo a las redes sociales por aquí, aunque estemos usando una. Me hace gracia la noticia y no quería que se perdiera por gustos y preferencias.
jm22381 #3 jm22381
Y el fin del mundo para 2012
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
¡La parusía! o_o
woody_alien #9 woody_alien
El rapto de los Sabinas, y se llevaron a Joaquín,  media
menéame