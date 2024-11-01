edición general
Raphael y Tom Jones en "This Is Tom Jones" (TV Show. Gran Bretaña y EE.UU.) [Eng/Esp]

Raphael y Tom Jones en "This Is Tom Jones" (TV Show. Gran Bretaña y EE.UU. 1970). "Ghost riders in the sky" (Jinetes en el cielo), "I Believe" (Creo)

asola33 #4 asola33 *
Tengo una anècdota relacionada con Raphael. Durante el franquismo, estábamos en el bar del santuario de Nuria y en la tve salió Raohael. El público, catalán y antifranquista, estalló en un gran abucheo espontaneo. Casualmente había una pareja de la guardia civil e hicieron cerrar la tv al camarero.
Mangione #6 Mangione
#4 Españistán
#3 Strandedandbored
Por cierto. Ha habido cierta polémica en UK con Tom Jones y la cancelación. Si habéis escuchado con detalle una de sus canciones más famosas (Delilah) os habréis dado cuenta de que la pobre muchacha no acaba muy bien. Basically Tom le mete una puñalada por reírse de él.
#5 diablos_maiq
#3 una cancelación un poco brusca
bitcefalo #1 bitcefalo
Se lo come
#2 Strandedandbored
#1 totalmente. Tom Jones es mucho cantante para nuestro pequeñin
