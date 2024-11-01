edición general
Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, asegura que Spotify le ha censurado dos canciones: "plaga de inútiles, locura woke"

Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, asegura que Spotify le ha censurado dos canciones: "plaga de inútiles, locura woke"

Spotify ha "prohibido" y "censurado" dos canciones: Quince años tiene mi amor y Yo busco una muchacha como tú. Al poco, Arcusa tenía que desdecirse en parte, pues esas canciones siguen disponibles en Spotify. "Al parecer esa censura está solo en Spotify de EE.UU., desde donde he hecho el pantallazo", aclaraba. EE.UU., con Donald Trump al frente, lidera la cultura anti woke. Los usuarios hacen ver que Quince años tiene mi amor, podría ser considerada actualmente "apología a la pederastia", a pesar de que la compusieron con 20 años.

#1 JandePorer
Quince años tiene su amor y cuarenta su frontera moral ante el consentimiento afectivo-sexual.
antesdarle #2 antesdarle
Para tener 88 años el tío se conserva bien
