Rallo sobre el precio de la vivienda: "hace 20 años un 65% de familias jóvenes eran propietarias, ahora solo el 20%"

Rallo recuerda una cifra que considera "devastadora":"en un solo año la vivienda ha subido cuatro veces más que los salarios en tres décadas", 10% en el último año frente a 2,5% en los últimos 30, y describe este fenómeno como una "trampa de pobreza habitacional": los alquileres están "cada vez menos accesibles" incluso para trabajadores, y son tan altos que impiden ahorrar lo suficiente para una entrada hipotecaria. La única posibilidad de tener casa en propiedad pasa por heredar, algo que no ocurre hasta los 50 o 60 años.

Dragstat #1 Dragstat *
Sorprendido me hallo de que el máximo defensor del liberalismo económico en le país hable en semejantes términos, debe de estar la cosa chunga y no confía mucho en sus tesis económicas .
MJDeLarra #4 MJDeLarra
#1 En mi cabeza Rallo no está advirtiendo de una amenaza, sino proclamando un logro. El tono de decepción viene del hecho de que aún hay un 20% que lo consigue, hay margen de mejora...
#6 Pájaroloco *
#1 El liberalismo económico ( que no es lo mismo que el politico )en autores clásicos plantea claramente la intervención estatal cuando se constatan insuficiencias en el mercado.
Gaiden #5 Gaiden
"Conocí" en persona a este tipo hace muchos años, por mi trabajo, sin saber quién era ni que era "famoso". Menuda impresión de gilipollas y maleducado me dió, y ya cuando lo oí hablar en una charla que daba empecé a entender porqué me había dado esa impresión de imbécil.

Es, de los muchos muchos famosos con los que he tenido que tratar, siempre solo por unos momentos o minutos, uno de los 2 que peor recuerdo me ha dejado. La otra es Elsa Punset. Y ahora cuando lo veo enredado en Twitter coleccionando zascas... {0x1f631}
oceanon3d #3 oceanon3d
El mercado se regula solo.
MTHRFCKR #7 MTHRFCKR
Este tio comía espagueti y esnifaba cocaina simultáneamente
La_Duquesa #2 La_Duquesa
Si eres economista, no te sale a cuenta defender la especulación, porque afecta gravemente al tejido productivo ya que los trabajadores no tienen capacidad de ahorra y adquisitivo para que le salga a cuenta trabajar en una ciudad cara
