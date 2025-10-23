Rallo sobre el precio de la vivienda: "hace 20 años un 65% de familias jóvenes eran propietarias, ahora solo el 20%"

Rallo recuerda una cifra que considera "devastadora":"en un solo año la vivienda ha subido cuatro veces más que los salarios en tres décadas", 10% en el último año frente a 2,5% en los últimos 30, y describe este fenómeno como una "trampa de pobreza habitacional": los alquileres están "cada vez menos accesibles" incluso para trabajadores, y son tan altos que impiden ahorrar lo suficiente para una entrada hipotecaria. La única posibilidad de tener casa en propiedad pasa por heredar, algo que no ocurre hasta los 50 o 60 años.