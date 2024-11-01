Rallo dice que Grecia va mejor que España  

No os perdáis la manipulación que hace. Éste será uno de los peores análisis que ha hecho Rallo: dice que a la economía griega le está yendo mejor que a la española, a pesar de que de Grecia se va todo el mundo y a España no deja de llegar gente!
Las mentiras de la derecha salen a flote!
Hahaha Rallo da en el clavo
Claro, hoy en día miras el dato de pib per capita y ya no sale tan mal, entonces tienen que ir a buscar otro dato que parezca indicar algo malo.
Pero como bien explica Garzón, no vale mirar sólo un dato, hay que mirar el contexto, tener una idea más amplia para entender ese dato.
Bueno, para eso debería servir la educación pública de calidad, para que entiendan que si no quieren tener un porcentaje tan alto de indigencia como EEUU, o vivir desgracias como las vivías en gobiernos del PP (dana, incendios, yak-42, ...) , deben confiar en la protección del estado y pagar impuestos.
Si a Grecia le va mejor, como dice Rallo, pues bien por ellos, y si va peor que nosotros, pues que miren a ver si nos pueden copiar alguna cosa que hagamos mejor que ellos.
y que conste que el Rallo me parece un fanático libertario y bastante imbécil.
Si es justo lo que hace falta cuando tanto miedo tienen otros de que no se puedan pagar las pensiones!
Eso hace que aumente mucho el número de cotizantes, y permita absorber mejor a la generación del baby boom.
