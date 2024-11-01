edición general
14 meneos
28 clics
Rallo dice que Grecia va mejor que España

Rallo dice que Grecia va mejor que España  

No os perdáis la manipulación que hace. Éste será uno de los peores análisis que ha hecho Rallo: dice que a la economía griega le está yendo mejor que a la española, a pesar de que de Grecia se va todo el mundo y a España no deja de llegar gente!

| etiquetas: rallo , manipulación , economía , grecia , españa , datos
11 3 3 K 149 actualidad
16 comentarios
11 3 3 K 149 actualidad
Comentarios destacados:    
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Cuanto mas esclavizada y alienada está la gente, mejor está para Rallo. Cuanto mejor les va a los inversores, los mercados, los millonarios, los "dueños de esclavos", mejor está para rallo. La de rallo es la vision del "amo".
5 K 82
#13 Toponotomalasuerte
#2 ni eso. Es de los ladrones que le pagan el sustento, por qué los millonarios, dueños de esclavos y sobre todo los inversores, están mejor en sitios con un buen tejido social y una fuerte clase media. El solo quiere que vuelvan los chorizos, como marianito, donde los inversores, los millonarios y los mercados estaban como el puto culo.
1 K 21
Dragstat #5 Dragstat
Hay que entender que son tiempos duros para Rallo. Se dedica a vender humo en base a indicadores económicos y no sabe por dónde hincarles el diente. Si se preocupase por los indicadores sociales lo tendría mucho más fácil. Pero a este como viva la gente se la refanfinfla.
2 K 42
calde #9 calde
#5 Y no sólo son tiempos difíciles para él porque le vaya bien a España, sino que su nuevo ídolo, Milei, también está en sus horas más bajas, con un país que parece a punto de derrumbarse.

Las mentiras de la derecha salen a flote!
1 K 30
#3 chochis
BBB vs A+
Hahaha Rallo da en el clavo
2 K 33
TooBased #4 TooBased
Rayo returce datos vs La realidad. Da igual cuando leas esto.
1 K 31
calde #7 calde
#4 Básicamente lo que hace es buscar un dato malo, como hace unos años hizo con el dato de pib per capita que salía mal porque estaba aumentando mucho la población a la vez que el pib, y luego hace un vídeo lleno de apreciaciones subjetivas para rellenar el tiempo.

Claro, hoy en día miras el dato de pib per capita y ya no sale tan mal, entonces tienen que ir a buscar otro dato que parezca indicar algo malo.

Pero como bien explica Garzón, no vale mirar sólo un dato, hay que mirar el contexto, tener una idea más amplia para entender ese dato.
2 K 41
capitan__nemo #11 capitan__nemo
A tope de emociones, respuestas para criticarlo o alabarlo, downvotes, upvotes, engagement ... un exito de envio para las redes sociales. Este tipo de envios son los que se hacen virales, llegan a portadas, etc.
0 K 19
calde #15 calde
#12 te refieres a que van a ser tan egoístas como los de pp y VOX?

Bueno, para eso debería servir la educación pública de calidad, para que entiendan que si no quieren tener un porcentaje tan alto de indigencia como EEUU, o vivir desgracias como las vivías en gobiernos del PP (dana, incendios, yak-42, ...) , deben confiar en la protección del estado y pagar impuestos.
0 K 10
#8 PerritaPiloto
No sé cómo le va a Grecia. En España no nos va mal, viendo al tendencia de algunos países de nuestro entorno, pero nos podría ir mejor y hay que trabajar por ello.

Si a Grecia le va mejor, como dice Rallo, pues bien por ellos, y si va peor que nosotros, pues que miren a ver si nos pueden copiar alguna cosa que hagamos mejor que ellos.
0 K 9
Libre_albedrío #1 Libre_albedrío
El lumbreras este, que se lo diga a Alemania, Francia... Igual lo contratan para animar sus economías.
0 K 7
#6 Bilardezz *
oye que a España viene la gente porque hay oportunidades de progresar también es para hacérselo mirar.. mas bien es una lápida para la juventud española y ganancias para rentistas y empresaurios que son los que están haciendo el negocio del siglo, sube el PIB pero a qué precio amigos.
y que conste que el Rallo me parece un fanático libertario y bastante imbécil.
0 K 7
calde #10 calde
#6 Pero qué dices!

Si es justo lo que hace falta cuando tanto miedo tienen otros de que no se puedan pagar las pensiones!

Eso hace que aumente mucho el número de cotizantes, y permita absorber mejor a la generación del baby boom.
0 K 10
#12 Bilardezz
#10 cuando los que vienen se arraiguen pero se harten de pagar a los rentistas verás si van a pagar muchas pensiones.
0 K 7
Sandilo #14 Sandilo
Buena noticia para la izquierda que decía que Grecia era el ejemplo a seguir:

www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/politica/pablo-iglesias-arropa-sy
0 K 6
#16 muerola
#14 en serio ? En 2015
Que troll más malo eres
0 K 11

menéame