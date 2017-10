"En ese juicio el PP no está 'acusao', no digo que no esté 'condenao', digo que no está 'acusao', afirma el presidente del Gobierno en una de sus nuevas frases de difícil comprensión. La Fiscalía Anticorrupción mantiene la petición de condena al PP por lucrarse por la Gürtel, pero según Rajoy eso no tiene nada que ver con la financiación ilegal. "La Inquisición vuelve con fuerza", espetaba al líder de Podemos.