Rail Baltica: un tren para los blindados

Rail Baltica sigue avanzando, discretamente pero sin pausas, como una de las infraestructuras más relevantes del flanco oriental de la OTAN. Oficialmente es un proyecto ferroviario destinado a conectar Tallin, Riga, Kaunas/Vilna y Polonia con el resto de la red europea mediante vía estándar de 1435 mm. Pero más allá de su dimensión civil y económica, se trata de una arteria construida desde el principio con criterios de doble uso: la misma vía que transportará pasajeros el lunes podrá movilizar una brigada mecanizada el martes.