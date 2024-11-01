edición general
Rail Baltica: un tren para los blindados

Rail Baltica sigue avanzando, discretamente pero sin pausas, como una de las infraestructuras más relevantes del flanco oriental de la OTAN. Oficialmente es un proyecto ferroviario destinado a conectar Tallin, Riga, Kaunas/Vilna y Polonia con el resto de la red europea mediante vía estándar de 1435 mm. Pero más allá de su dimensión civil y económica, se trata de una arteria construida desde el principio con criterios de doble uso: la misma vía que transportará pasajeros el lunes podrá movilizar una brigada mecanizada el martes.

#3 Horkid *
Esto me temo que es la adecuación de las infraestructuras europeas a los vehiculos militares yanquis, dentro del plan Rand Corporation: invadir Rusia. Pagandolo nosotros los europeos www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
ElBeaver #4 ElBeaver
#3 La mejor defensa es el ataque, especialmente para que los moscovitas sepan que cualquier acción será respondida con una mayor y devastadora, capaz de extinguir ese lugar llamado Rusia.
sotillo #1 sotillo
No termino de entender ¿Hoy día con los misiles de largo alcance y los drones, cuánto tiempo se mantendrá operativa una infraestructura semejante?
eaglesight1 #2 eaglesight1 *
#1 ¿Sigue operativa la red ferroviaria rusa y parte de la ucraniana?. Si van a derribar los aviones y destruir los tanques para que tenerlos. Además de ser necesaria esta red para el uso civil.
