Raffaella Carrà: el icono del pop italiano (ENG)  

Raffaella Carrà (1943–2021) fue una cantante, bailarina, actriz y presentadora de televisión italiana, considerada la «Reina de la Televisión Italiana» y un ícono de la cultura pop en Europa y Latinoamérica. Famosa por su característico corte bob rubio, su energía vibrante y sus audaces trajes de lentejuelas, fue una auténtica pionera, convirtiéndose en la primera personalidad televisiva en mostrar deliberadamente su ombligo ante la cámara, causando sensación nacional en 1970 con su provocativo baile, el «Tuca Tuca».