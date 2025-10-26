Rafael Recio, tras siete años en prisión: “Cuando no vives de delinquir y entras en la cárcel, los otros presos lo notan y te lo hacen pagar”

Reza el dicho que todos merecemos una segunda oportunidad. En eso está Rafael Recio. Antes del 2017, gozaba de una buena posición. Dirigía la sede en Barcelona de una multinacional alemana. Pero un buen día, explica, cometió un error y acabó entre rejas. En la cárcel pasó 7 duros años. La experiencia fue tan traumática que intentó quitarse la vida en dos ocasiones. En marzo del 2024 obtuvo el tercer grado. Sin duda, una buena noticia, aunque se le hacia una montaña reinsertarse. Gracias al programa Reincopora hace 8 meses que encontró trabajo.