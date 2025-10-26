edición general
Rafael Recio, tras siete años en prisión: “Cuando no vives de delinquir y entras en la cárcel, los otros presos lo notan y te lo hacen pagar”

Reza el dicho que todos merecemos una segunda oportunidad. En eso está Rafael Recio. Antes del 2017, gozaba de una buena posición. Dirigía la sede en Barcelona de una multinacional alemana. Pero un buen día, explica, cometió un error y acabó entre rejas. En la cárcel pasó 7 duros años. La experiencia fue tan traumática que intentó quitarse la vida en dos ocasiones. En marzo del 2024 obtuvo el tercer grado. Sin duda, una buena noticia, aunque se le hacia una montaña reinsertarse. Gracias al programa Reincopora hace 8 meses que encontró trabajo.

JackNorte #1 JackNorte
Esperemos que el proximo error no le lleve a la carcel , porque errores cometemos todos, pero la gente por cometer errores no suele acabar en la carcel. Pero si me ha despertado el interes que tipo de error fue.
Torrezzno #4 Torrezzno
#1 si bebes y atropellas a alguien es un error que te lleva a la cárcel
JackNorte #5 JackNorte *
#4 Si y si estas drogado eso es mas posible. Pero supongo que depende de como interpretes eso es un error un homicidio no intencionado y te convierte en delincuente es algo mas serio que robar para comer en mi interpretacion que seria un delincuente habitual.
Pero claro sea lo que sea esta persona se ha hecho responsable y ha pagado , ojala todos los delincuentes habituales o no, pagarian lo mismo en proporcion al mal causado, siempre en las mejores condiciones posibles, y sobre todo que pudieran resarcir total o en parte el mal causado, y que se reinsertaran como esta persona. Que para eso es la carcel y las medidas de reinsercion, que parece que funcionan sal menos en este caso, esperemos.
Torrezzno #3 Torrezzno *
Hay una peli muy guapa sobre eso: Shot Caller. Te toca adaptarte o morir. En la peli unirse a la hermandad aria. La mayoría de meneantes elegirian muerte xD  media
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#3 Es mala con ganas.
#2 mcfgdbbn3
Porque deberían separar por delitos, si yo tengo un delito de tráfico, no quiero que me metan con violadores o asesinos.
