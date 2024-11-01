Rafael Narbona, despedido de Eldiario.es de Escolar: "Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca"  

La ruptura de Rafael Narbona con Eldiario.es de Ignacio Escolar no es solo un ajuste de cuentas. Su durísimo mensaje pone el foco sobre medios que se presentan como jueces morales de la vida pública y aplican criterios menos nobles. Narbona de 62 años sostiene que el conflicto con Eldiario.es surgió por la forma de facturar sus colaboraciones y por su situación como jubilado por enfermedad "Buscaban una excusa para despedirme. Querido eldiario.es: Por mí, podéis iros a la mierda. Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca", afirma.