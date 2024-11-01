Rafael Narbona, despedido de Eldiario.es de Escolar: "Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca"  

La ruptura de Rafael Narbona con Eldiario.es de Ignacio Escolar no es solo un ajuste de cuentas. Su durísimo mensaje pone el foco sobre medios que se presentan como jueces morales de la vida pública y aplican criterios menos nobles. Narbona de 62 años sostiene que el conflicto con Eldiario.es surgió por la forma de facturar sus colaboraciones y por su situación como jubilado por enfermedad "Buscaban una excusa para despedirme. Querido eldiario.es: Por mí, podéis iros a la mierda. Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca", afirma.
| etiquetas: rafael narbona , eldiario.es , ignacio escolar
don imparcial dixit
¿Eso también es de Narbona, o es cosecha del panfleto esdiario, alias la Tacones?
"EQUIPO SANCHISTA" .
Una de las bases del periodismo está en informar de lo que dicen todas las partes en un conflicto, aunque por linea editorial puedan dar más credibilidad a una que a otra. Y si la otra parte no quiere dar su versión, informar que no quieren dar su versión.
Sin eso, no es periodismo, es militancia y panfletismo.
x.com/Rafael_Narbona/status/2036934350336303410
Yo hacía las facturas que presentaba a otros medios y que declaro a Hacienda. Los artículos de prensa está exentos de IVA, pero a mí me pedían que los pagos computaran como actividad económica y no como rendimientos del trabajo. Yo me jubilé anticipadamente por enfermedad y pertenezco al régimen de clases pasivas. Mi jubilación es compatible al 100% con los ingresos derivados de actividades artísticas o intelectuales. La pensión está exenta de IVA, pero mis ganancias
… » ver todo el comentario
----------------------------
Lo que describes mezcla varias cuestiones fiscales y de Seguridad Social en España, y no es blanco o negro. Hay partes que sí pueden ser legales y otras que dependen de matices importantes. Te lo explico claro:
???? 1. IVA en artículos de prensa
Correcto en general:
Los artículos, colaboraciones periodísticas y obras… » ver todo el comentario
Puede ser perfectamente que eldiario.es haya detectado que esté haciendo algo ilegal o cuestionable y que esté pidiendo a los suyos que cambien la forma de tributar antes de que los empuren.
Pena que el articulista no se haya dignado a hablar con eldiario.es, y dejarse llevar por la bilis.
¿Tendrá una incapacidad total o parcial? Esto huele a que en realidad no podía facturar de forma legal...
"Eso sí, yo no puedo darme de alta como autónomo ni facturar IVA, pues se me reconoció una incapacidad permanente absoluta. Me han operado dos veces del corazón y he sufrido graves depresiones. Mi situación de incapacidad es compatible con mi actividad como autor. No hago nada ilegal. Marco Schwartz, que no se ha atrevido a hablar conmigo cara a cara ni por teléfono, me envió un ultimátum esta mañana, exigiéndome que mis facturas tributaran como actividad… » ver todo el comentario
Yo no me entero