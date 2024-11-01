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Rafael Narbona, despedido de Eldiario.es de Escolar: "Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca"

Rafael Narbona, despedido de Eldiario.es de Escolar: "Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca"  

La ruptura de Rafael Narbona con Eldiario.es de Ignacio Escolar no es solo un ajuste de cuentas. Su durísimo mensaje pone el foco sobre medios que se presentan como jueces morales de la vida pública y aplican criterios menos nobles. Narbona de 62 años sostiene que el conflicto con Eldiario.es surgió por la forma de facturar sus colaboraciones y por su situación como jubilado por enfermedad "Buscaban una excusa para despedirme. Querido eldiario.es: Por mí, podéis iros a la mierda. Lamento profundamente haber chapoteado en esa cloaca", afirma.

| etiquetas: rafael narbona , eldiario.es , ignacio escolar
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23 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 DotorMaster
esdiario hablando de "cloaquismo". no me hagas reir que se me escapa un peo.
14 K 156
yoyasieso #6 yoyasieso
#3 siempre hay alguien mirando el dedo...
0 K 6
angeloso #18 angeloso
#6 esdiario tiene zurullos como apéndices.
0 K 11
Meneador_Compulsivo #11 Meneador_Compulsivo *
#3 Una pena que no leas, el que habla de cloaca es Narbona, pero tranquilo no eres único, por ahora tienes al menos otros nueve camaradas de tu nivel
1 K 32
#16 DotorMaster
#11 "camaradas de tu nivel"

don imparcial dixit xD
1 K 19
rutas #17 rutas *
#11 "Su durísimo mensaje pone el foco sobre medios que se presentan como jueces morales de la vida pública y aplican criterios menos nobles."

¿Eso también es de Narbona, o es cosecha del panfleto esdiario, alias la Tacones?
1 K 21
Meneador_Compulsivo #20 Meneador_Compulsivo
#17 No te esfuerces, el que habla de cloaca es NARBONA
0 K 20
rutas #22 rutas
#20 Ya lo sé. Y el panfleto que cita esa expresión por puro sensacionalismo para titular un copia pega de un tuit, sin tener la mínima decencia de contrastar la información con la otra parte, es ESDIARIO.
0 K 11
rutas #23 rutas *
#20 También tiene gracia que te has esforzado modificando el titular para intentar disimular la basura de fuente, y el resultado ha sido el mismo.

"EQUIPO SANCHISTA" xD.  media
0 K 11
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo *
Se hecha de menos que, al menos intenten, contacten con la otra parte para que dé su opinión.

Una de las bases del periodismo está en informar de lo que dicen todas las partes en un conflicto, aunque por linea editorial puedan dar más credibilidad a una que a otra. Y si la otra parte no quiere dar su versión, informar que no quieren dar su versión.

Sin eso, no es periodismo, es militancia y panfletismo.
7 K 100
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
No puede ser.
1 K 29
celyo #5 celyo
#2 lo he sacado de #1

Yo hacía las facturas que presentaba a otros medios y que declaro a Hacienda. Los artículos de prensa está exentos de IVA, pero a mí me pedían que los pagos computaran como actividad económica y no como rendimientos del trabajo. Yo me jubilé anticipadamente por enfermedad y pertenezco al régimen de clases pasivas. Mi jubilación es compatible al 100% con los ingresos derivados de actividades artísticas o intelectuales. La pensión está exenta de IVA, pero mis ganancias

…   » ver todo el comentario
3 K 63
celyo #21 celyo *
#2 #1 Como soy un ignorate en este tema, le he preguntado a ChatGpt :_D por el texto de #5 , salvo que haya un asesor fiscal en la sala

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Lo que describes mezcla varias cuestiones fiscales y de Seguridad Social en España, y no es blanco o negro. Hay partes que sí pueden ser legales y otras que dependen de matices importantes. Te lo explico claro:

???? 1. IVA en artículos de prensa

Correcto en general:

Los artículos, colaboraciones periodísticas y obras…   » ver todo el comentario
0 K 15
rutas #14 rutas
#1 Para ser escritor tiene un porrón de errores de escritura en esos párrafos.
1 K 22
celyo #13 celyo *
#12 pero que algo que hagan otros normalmente, no lo convierte en legal.

Puede ser perfectamente que eldiario.es haya detectado que esté haciendo algo ilegal o cuestionable y que esté pidiendo a los suyos que cambien la forma de tributar antes de que los empuren.

Pena que el articulista no se haya dignado a hablar con eldiario.es, y dejarse llevar por la bilis.
1 K 26
silvano.jorge #2 silvano.jorge
"surgió por la forma de facturar sus colaboraciones y por su situación como jubilado por enfermedad"
¿Tendrá una incapacidad total o parcial? Esto huele a que en realidad no podía facturar de forma legal...
2 K 19
Meneador_Compulsivo #4 Meneador_Compulsivo *
#2 lo explica en el mensaje:
"Eso sí, yo no puedo darme de alta como autónomo ni facturar IVA, pues se me reconoció una incapacidad permanente absoluta. Me han operado dos veces del corazón y he sufrido graves depresiones. Mi situación de incapacidad es compatible con mi actividad como autor. No hago nada ilegal. Marco Schwartz, que no se ha atrevido a hablar conmigo cara a cara ni por teléfono, me envió un ultimátum esta mañana, exigiéndome que mis facturas tributaran como actividad…   » ver todo el comentario
1 K 30
celyo #9 celyo
#4 pero no entiendo como está facturando realmente.

Yo no me entero :-S
1 K 18
pitercio #15 pitercio
Se lo quitan de encima diciendo que no le quieren pagar la actividad laboral.
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Skiner #8 Skiner
Yo por Narbona recuerdo a una ministra llamada Cristina Narbona :troll:
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CharlesBrowson #19 CharlesBrowson
Eso que se ahorran de sueldo, a ver si les llega si Julito les meten tamaño marron
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menéame