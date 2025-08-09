Rafael Hernández, cirujano cardíaco: «Veo corazones todos los días y es fácil discernir entre uno más o menos deteriorado»

Rafael Hernández, cirujano cardiovascular y torácico en los hospitales Fundación Jiménez Díaz y Rey Juan Carlos, sabe que nadie quiere escuchar eso de «tienes que operarte». «Llevo veinticinco años en esta profesión. He visto a miles de pacientes antes de operarse y entiendo su angustia y su miedo a morir», escribe en su libro La hora de los valientes (geoPlaneta, 2025), recientemente publicado. La bata blanca no le exime de la inquietud, de la preocupación, aunque, su deber —cuenta— es el de mantenerse firme.