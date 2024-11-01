Rafa Mir se enfrenta a una petición de 10 años de cárcel por violación

El horizonte judicial del futbolista Rafa Mir, actual jugador del Elche, se complica tras conocerse la petición formal de prisión por parte de la Fiscalía. Se solicita una pena de 10 años y 6 meses de prisión para el delantero por los hechos ocurridos en septiembre de 2024, cuando aún militaba en el Valencia. Mir está acusado de una agresión sexual con el agravante de acceso carnal contra una joven de 21 años, a la que supuestamente agredió en su domicilio tras una noche en una discoteca de la capital valenciana.