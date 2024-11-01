edición general
Radiohead, el mayor timo rockero del siglo XXI

Veinte años después de su máximo pico de popularidad, no me acercaría a verlos ni cobrando dinero. Hace tiempo que quedó claro que son una versión hípster de Pink Floyd: un grupo solemne y sobreactuado, que ha recibido elogios extremos durante décadas por su aire intelectualoide y su discurso con pretensiones rupturistas. Por supuesto, nadie llega tan alto como ellos si no tienen algo sustancial que ofrecer, que en su caso es la preciosa voz herida de Thom Yorke y un talento especial para el rock depresivo y las baladas, que fueron poco a ...

#2 malarte
El autor del artículo es, según wikipedia: Antiguo hipster devenido en feroz crítico de dicha subcultura, ha reivindicado como periodista musical a Camela, Laura Pausini o a Isabel Pantoja. Colaboró con El Confidencial y es jefe de Cultura de Voz Populi
Siguiente, por favor…

#1 cenutrios_unidos
Pues a mi me parece un grupazo. Pero no voy a ir a verlos, soy ciego.

#3 Grahml
No tiene sentido el titular.

El mismo autor no sólo admite haber acudido a sus conciertos varias veces, sino que además destaca perfección y gran calidad en sus canciones y álbumes, al menos los primeros.

Sólo por esos éxitos, admitidos por el mismo autor del artículo, a pesar de no tener últimamente álbumes exitosos, el grupo no parece que tenga mucho de timo.

#4 mmlv
Seguro que el autor del artículo en los 90 era de los que se ka pelaban escuchando Radiohead


