Radiografía de las cinco ciudades demócratas que Trump ha elegido como laboratorio para combatir al "enemigo interior"

En cuestión de meses, Donald Trump ha transformado la Guardia Nacional en su brazo represor con el que castiga aquellas ciudades que considera rebeldes y persigue lo que él llama "el enemigo interno". En cuestión de meses, el presidente ha estrechado el cerco: ahora ya no solo hay que dar caza a las personas sin papeles –el eslabón más débil– sino todo aquel que no encaje en determinados estándares (se han autorizado a los agentes de inmigración practicar detenciones basándose en el perfil racial)

TipejoGuti #4 TipejoGuti
A mí me gusta recordar que en españa no hace falta autorización para soltarte al ejercito encima. La Guardia Civil, un cuerpo del ejercito español que se especializó a lo largo de la historia en matar solo a españoles y que tenemos "felizmente" presente casi todos los territorios..
Yorga77 #1 Yorga77
Yo creo que esto es más bien cosa de Stephen Miller, ese Goebels de tapadillo.
themarquesito #2 themarquesito
#1 De tapadillo nada, va a cara descubierta el Goebbels calvo
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Perdón iba a escribir de baratillo pero me e liado. El cabrón va de cara.
