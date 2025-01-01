El racismo ultraderechista en España entra en una "nueva era": "Se solapa con la ideología neonazi"

En un solo mes se ha concentrado la propuesta de deportación masiva de migrante de Vox, las "cacerías" de Torre Pacheco o el veto musulmán en Jumilla, hechos que según los expertos forman parte de un salto cualitativo tras la "interiorización" del discurso por una parte de la población
| etiquetas: racismo , ultraderecha , neonazi
O se ataca este problema, aplicando castigos severos y ejemplares, o la cosa se nos ira de las manos.
La historia es que los turistas buscan online para ver si vienen o no y ellos tapan los problemas climáticos con enfrentamientos ultra, para que cuando busquen los turistas tapar los problemas que espantan a los visitantes
La gente se va, el turismo se hunde, mirad lo que dicen en redes