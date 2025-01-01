edición general
6 meneos
7 clics
El racismo ultraderechista en España entra en una "nueva era": "Se solapa con la ideología neonazi"

El racismo ultraderechista en España entra en una "nueva era": "Se solapa con la ideología neonazi"

En un solo mes se ha concentrado la propuesta de deportación masiva de migrante de Vox, las "cacerías" de Torre Pacheco o el veto musulmán en Jumilla, hechos que según los expertos forman parte de un salto cualitativo tras la "interiorización" del discurso por una parte de la población

| etiquetas: racismo , ultraderecha , neonazi
6 0 0 K 85 politica
7 comentarios
6 0 0 K 85 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nueva era o se han quitado caretas?
1 K 29
Mixtape96 #2 Mixtape96
#1 qué caretas? Se sabía desde el principio y se ha blanqueado en todos los medios desde hace años
1 K 14
#4 alhambre
#1 La nueva era de ver a Vocs en los ayuntamientos y gobiernos autonómicos y poder, por fin, quitarse la careta después de tantos años en los que ser un imbécil crédulo estaba mal visto.
0 K 7
Trifasico #5 Trifasico *
#1 Es una consecuencia directa de la impunidad de la que gozan.
O se ataca este problema, aplicando castigos severos y ejemplares, o la cosa se nos ira de las manos.
0 K 9
NPCmasacrado #6 NPCmasacrado
Si os fijáis despues de la ola de calor de junio sacaron torre pacheco, en principios de agosto jumilla y ahora vendrá otra de estas probablemente en confrontación con las lenguas regionales para tapar los problemas climáticos de cada zona

La historia es que los turistas buscan online para ver si vienen o no y ellos tapan los problemas climáticos con enfrentamientos ultra, para que cuando busquen los turistas tapar los problemas que espantan a los visitantes

La gente se va, el turismo se hunde, mirad lo que dicen en redes  media
0 K 20
#3 eipoc
Ideología NAZI.
0 K 10
Machakasaurio #7 Machakasaurio
Acabo de descubrir que en este casino se fuma!
0 K 7

menéame