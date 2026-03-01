edición general
Quillo, el cura 'youtuber' de Toledo que preside una peña del Real Madrid: "Soy el mismo en la Iglesia que en el Bernabéu"

En Toledo basta con decir Quillo para saber de quien se habla. José Antonio Jiménez es el párroco de la Iglesia San José Obrero, pero también una figura que ha trascendido los límites de la religión. Cura, comunicador digital, profesor de Religión y... presidente de la peña madridita 'El Buitre'. Lejos de incomodarle esa mezcla de ámbitos, los asumen con naturalidad, "intento estar donde está la gente", explica a este periódico. Y esa frase resume una trayectoria que combina fe, barrio, tradición y fútbol.

#1 Pivorexico
También se lía con el vino y reparte hostias ?
2 K 34
#2 poxemita
En ambos lugares se caga en Dios si el Madrid pierde.
0 K 12
Furiano.46 #4 Furiano.46
Viola niños en la iglesia y en los baños del Bernabéu? Te digo por dónde te puedes meter tú pluriactividad...
0 K 10
#3 Tecar
Un jeta del 10.
Niños, no os dejéis engañar, no hay cura "bueno", el supuesto buenismo del cura enrollado es de lo primero que hay que cuidarse.
0 K 7

