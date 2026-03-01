Quillo, el cura 'youtuber' de Toledo que preside una peña del Real Madrid: "Soy el mismo en la Iglesia que en el Bernabéu"

En Toledo basta con decir Quillo para saber de quien se habla. José Antonio Jiménez es el párroco de la Iglesia San José Obrero, pero también una figura que ha trascendido los límites de la religión. Cura, comunicador digital, profesor de Religión y... presidente de la peña madridita 'El Buitre'. Lejos de incomodarle esa mezcla de ámbitos, los asumen con naturalidad, "intento estar donde está la gente", explica a este periódico. Y esa frase resume una trayectoria que combina fe, barrio, tradición y fútbol.