edición general
5 meneos
102 clics
Quieto todo el mundo #101

Quieto todo el mundo #101  

Un técnico muy deficiente no se pica en absoluto.

| etiquetas: qtem , alfonso
4 1 1 K 63 ocio
4 comentarios
4 1 1 K 63 ocio
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin *
Les he visto en persona, y Facu no es tan gigante como dice @maltorres
1 K 26
#2 Pivorexico
#1 Que te calles
0 K 12
mikhailkalinin #4 mikhailkalinin
#2 -----------------
0 K 6
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos *
#1 que suerte!!!! O más bien qué guay !
1 K 26

menéame