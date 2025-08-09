edición general
Quiero alquilar una casa por 6.000 euros al mes (paga la empresa): los inmigrantes con dinero calientan el sector de las viviendas de lujo

Antes, hace no demasiado tiempo, la gente ignoraba su existencia. Hoy es habitual conocer a algún trabajador expatriado. Estos días, en este país, hay infinidad de ellos. La ley dice que como máximo esta figura jurídica se puede mantener durante cinco años.

NPCmasacrado
En el titular ponia expatriados y lo he cambiado por inmigrantes con dinero, cuando son pobres les llaman inmigrantes, con pasta les llaman expats. Igual que cuando los españoles emigran a otros países, dicen "trabajadores españoles" y no emigrantes.

Pero bueno que hay que mover el calor en redes sociales para espantarles, que se vive mal, que esto es una mierda, delincuencia, todo lo peor a redes, tiktok y de todo.
jhay
#1 es que son conceptos diferentes, un expat es una persona que se muda a otro país temporalmente trabajando en la misma empresa, y está empresa le paga el alojamiento y otros gastos asociados
gemmota
#7 Ya. Todos los británico jubilados que viven en España porque no se pueden permitir vivir en su pais (vamos, que ricos no son), se consideran "expats" en lugar de emigrantes, que es lo que son. Y la mayoria ilegales, tras el brexit.
metalico_zgz
#8 Como nos dice #7 el concepto de expatriado consiste en que tu empresa te envíe a otro país y te pague los gastos de estar allí. Eso no es un invento anglosajón, el invento anglosajón es usar esa palabra para un inmigrante con dinero. Ahí está el clasismo, no en el concepto real de expatriado.
NPCmasacrado
#7 Mi padre hacía eso y le llamaban migrante, pero queda demasiado estigmatizador eh? vamo a normalizarlo para no cagarnos en los inmigrantes blanquitos #1
metalico_zgz
#13 Tu padre era migrante y también era un trabajador expatriado. Las gilipolleces que le dijeran los gilipollas de turno no cambian la realidad.
soberao
#7 ¿Entonces que te pague la empresa el alojamiento ya no te hace emigrante? Perdona que lo dude.
Putirina
#1 Vamos, que cambias el titular para adaptarlo a tu discurso (sea este razonable o no; esa no es la cuestión), y encima lo reconoces como si fuera buena idea. Pues nada, voto microblogging y me fumo un puro).
JohnSmith_
#1 Pues microblogging al canto.
Sabaoth
Lo de expat es un invento clasista anglosajón para diferenciarse de un inmigrante cualquiera. El término apesta. Y yo mismo he trabajado en varios países.
En principio, el concepto es erróneo. Tú emigras porque tienes mejores condiciones que en tu país, tengas más cosas o menos. La diferencia es insultante.
soberao
#8 Expat es un término para seguir siendo un clasista y un puto racista de mierda para establecer diferencias, aún sindo igual de inmigrantes que otros con menos recursos.
Abril_2025
No les hace falta ni alquilar ni casas de lujo.

Mi finca se terminó hace dos años y de noventa casas hay al menos quince con personas que se han venido del extranjero a vivir.

Si pueden teletrabajar, vivir en España, cobran lo de Alemania...

Con lo que en Reino Unido tienen una casucha en Valencia tienen una casa de cuatro habitaciones en un piso catorce con vistas a media Valencia y al mar, con piscina en la finca y la playa a quince minutos en tranvía, metro o autobús

Casa vez vendrán más y más y más. Es normal. Lo raro es que quieran criar a sus pequeños allí cuando pueden hacerlo aquí con salarios desproporcionados para la ciudad.
Narmer
#9 Yo también vivo en una zona residencial de Valencia y todos los que han comprado casas e mi alrededor, todos, son extranjeros y que ganan un pastizal para los estándares españoles.

No es de extrañar que los precios se hayan duplicado desde que compré hace 6 años. Ahora para nosotros es inviable cambiarnos de casa. Contra esos salarios es imposible competir.
HeilHynkel
Antes, hace no demasiado tiempo, la gente ignoraba su existencia

Los desconocerías vosotros ... anda que no conozco yo peña que se ha pagado la casa de aquí a base de estar expatriado fuera unos años en esas condiciones. De hecho, vivían mejor allí que aquí (una persona de servicio igual les costaba 100 euros al mes) y alguno se quedó (lo de casarte con un indígena de allí ayuda)

Y un colega hace poco volvió de Irlanda y la empresa pagaba por un apartamento que no era nada del otro mundo cerca de 4.000 euros al mes.

Pal fatxapobre que se cree rico 6000 euros le puede parecer un pasturrial, pero como te manden de expatriado a EEUU, con eso apenas pagas vivienda y seguro médico.
Verdaderofalso
#4 conozco un anestesista que se fue a Qatar el solo, dejó aquí la mujer e hijo, durante 5 años venía cada 3 meses una semana. Cuando volvió del todo tenía la casa pagada
Connect
A esto le queda poco. Calculo que como mucho 10 años. Pero en cinco tan solo empezaremos a notarlo. Y es que la IA se va a llevar por delante muchos de estos teletrabajadores. Con la pasta que cobran, en cuanto puedan ser sustituidos las empresas no se lo pensarán dos veces. Y o vuelven a sus países o se tendrán que buscar algo aquí con sueldos de aquí.

En cinco años lo empezamos a notar con viviendas que ya no se alquilan tanto
HeilHynkel
#3

. Y es que la IA se va a llevar por delante muchos de estos teletrabajadores.

Creo que tienes un error de concepto. Si la empresa te paga el alquiler en otro país es porque te necesita allí. Y eso pasaba más o menos fácilmente hasta la pandemia. Con la pandemia han descubierto que con TEAMS y las conexiones actuales no hace falta desplazarse. Yo mismo he trabajado con ocho paises distintos sin moverme de casa.

La IA va a quitar otro tipo de puestos (no te discuto que parte de ellos también)
Katos
La noticia es que los ricos tienen más poder adquisitivo qué los pobres, ya sean autóctonos o aloctonos.
