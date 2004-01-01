Por qué quieren ser fascistas tantos jóvenes

Después de ochenta años de regímenes que se dicen democráticos en Europa y cuarenta y ocho en España – aunque lo fueran de Primero de Democracia- llama poderosamente la atención que una parte de las nuevas generaciones europeas y españolas reniegue de este sistema político y se deje seducir por el fascismo. ¿Por qué? Es urgente que esta pregunta sea contestada, porque la mayor parte de nuestra juventud está en peligro, y junto a ella nuestros derechos sociales, laborales y personales, la de los trabajadores,...