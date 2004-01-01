Por qué quieren ser fascistas tantos jóvenes

Después de ochenta años de regímenes que se dicen democráticos en Europa y cuarenta y ocho en España – aunque lo fueran de Primero de Democracia- llama poderosamente la atención que una parte de las nuevas generaciones europeas y españolas reniegue de este sistema político y se deje seducir por el fascismo. ¿Por qué? Es urgente que esta pregunta sea contestada, porque la mayor parte de nuestra juventud está en peligro, y junto a ella nuestros derechos sociales, laborales y personales, la de los trabajadores,...
| etiquetas: juventud a la derecha , izquierda desconectada
Ahora mismo existe la idea de un "sistema" que quiere inmigración masiva, que no le gustan las "familias normales" (heterosexual con hijos), vivir de chiringuitos feministas, masacrar a impuestos al trabajador para dárselo a vagos y maleantes, dar lecciones sobre cualquier cosa que suene bien pero sin 2 dedos de frente, etc.
Por eso ser facha lo consideran un acto subversivo, están luchando contra el poder.
Yo también podría afirmar que si la extrema derecha quiere el voto de la gente decente debería dejar de alentar el hijoputismo y difundir bulos, pero reconozco que es pedirle peras al olmo.
#15 O, locurón que se me acaba de ocurrir, quizás también podríais dejar de insultar y llamar pollaheridas o nazis a todos los que no piensan como vosotros.
Primero que los jóvenes siempre quieren ir contracorriente, y actualmente ellos entienden que eso es ir contra el sistema actual, quizá dentro de unos años, vuelva a ser al revés.
Segundo, que los jóvenes de ahora viven en las redes sociales, y ahí los influencers de derechas han entendido claramente las redes y cómo funcionan, discursos cortos, soluciones sencillas a problemas chungos y que cada cual diga lo que le salga, mientras que muchos influencers de izquierdas las usan para dar discursos moralizantes, para decir lo que hay que hacer o no y que nadie se puede salir de unos cánones o hablar de ciertos temas tabú, si no, no eres de izquierda.
Y los de izquierda también.
La diferencia, yo creo que está en el apoyo económico que reciben unos y otros para poder dedicarse a ello.
¿De la izquierda de √0×? Si.
Pero la atracción de lo prohibido y lo marginal, de lo que no se habla, creo que tiene parte de culpa en la moda juvenil actual que es el fascismo. Los jovenes, rebeldes sin causa desde los años 50.
Yo he discutido con amigos sobre las opiniones que tiene VOX de los homosexuales y lo que puede pasar si llegan a controlar el Gobierno, la respuesta siempre es la misma, "ellos no van a hacerle nada a los gays", y se quedan tan convencidos que aunque les enseñes vídeos de dirigentes de dicho partido llamando… » ver todo el comentario
Este tipo de artículos que llama facha al que se cuestiona la inmigración descontrolada, fomenta el que la gente se vaya a la derecha, que se vende como antiinmigración. pero no es cierto: la derecha fomenta la inmigración latina
No verás a nadie de izquierdas promocionados en las redes sociales, porque son redes de propaganda al servicio del fascismo y el neoliberalismo.
¿Has probado a mirar en meneame?