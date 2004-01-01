edición general
Por qué quieren ser fascistas tantos jóvenes

Después de ochenta años de regímenes que se dicen democráticos en Europa y cuarenta y ocho en España – aunque lo fueran de Primero de Democracia- llama poderosamente la atención que una parte de las nuevas generaciones europeas y españolas reniegue de este sistema político y se deje seducir por el fascismo. ¿Por qué? Es urgente que esta pregunta sea contestada, porque la mayor parte de nuestra juventud está en peligro, y junto a ella nuestros derechos sociales, laborales y personales, la de los trabajadores,...

moco36 #10 moco36
Mi opinión: los jovenes han crecido con la mayoria de cosas cotidianas ya conquistadas por la izquierda, ahora son tan burros que no ven el peligro de que lo puedan perder y solo ven que hay un moro y que porque no va poder metersela a una por el culo si ella les dice que no.
#18 uvi
#10 Los tiempos difíciles crean hombres fuertes; los hombres fuertes crean tiempos fáciles; los tiempos fáciles crean hombres débiles; y los hombres débiles crean tiempos difíciles Michael Hopf.
#23 arco2004
#18 Y esta es la explicación señores, llamémosles por su nombre, una generación de idiotas.
makinavaja #6 makinavaja
El fascismo te dice lo que estás deseando oír, y no te obliga a pensar... eso es suficiente para muchos chavales.... tristemente....
rogerius #31 rogerius
#6 Y los uniformes, no te olvides de los uniformes. Qué cucada. :troll:
#9 encurtido
Por rebeldía. Se puede discutir si mal entendida, pero básicamente es eso.

Ahora mismo existe la idea de un "sistema" que quiere inmigración masiva, que no le gustan las "familias normales" (heterosexual con hijos), vivir de chiringuitos feministas, masacrar a impuestos al trabajador para dárselo a vagos y maleantes, dar lecciones sobre cualquier cosa que suene bien pero sin 2 dedos de frente, etc.

Por eso ser facha lo consideran un acto subversivo, están luchando contra el poder.
#7 tierramar
LA izquierda tiene que abrir el debate de la inmigración, y cuestionar la imposición de un pensamiento único en el tema de la violencia de genero; la imposición de pensamiento único en temas que hay que discutir, también es dictadura.
MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#7 Lo que viene a ser un, si la izquierda quiere el voto de los xenófobos y pilla heridas, tiene que convertirse en la misma escoria que la extrema derecha.

Yo también podría afirmar que si la extrema derecha quiere el voto de la gente decente debería dejar de alentar el hijoputismo y difundir bulos, pero reconozco que es pedirle peras al olmo.
#16 mancebador *
#12 Vive en su burbuja de eco. Cuando lleguen las elecciones y, por desgracia, VOX sea tercera fuerza pisándole los talones al PSOE, gente como él se preguntarán como es posible si todo era propaganda de la ultraderecha. xD

#15 O, locurón que se me acaba de ocurrir, quizás también podríais dejar de insultar y llamar pollaheridas o nazis a todos los que no piensan como vosotros.
Mltfrtk #29 Mltfrtk
#7 Reportado por incitación al odio racista y machista.
hazardum #8 hazardum *
Yo creo que hay 2 motivos

Primero que los jóvenes siempre quieren ir contracorriente, y actualmente ellos entienden que eso es ir contra el sistema actual, quizá dentro de unos años, vuelva a ser al revés.

Segundo, que los jóvenes de ahora viven en las redes sociales, y ahí los influencers de derechas han entendido claramente las redes y cómo funcionan, discursos cortos, soluciones sencillas a problemas chungos y que cada cual diga lo que le salga, mientras que muchos influencers de izquierdas las usan para dar discursos moralizantes, para decir lo que hay que hacer o no y que nadie se puede salir de unos cánones o hablar de ciertos temas tabú, si no, no eres de izquierda.
reivaj01 #13 reivaj01
#8 "los influencers de derechas han entendido claramente las redes"
Y los de izquierda también.
La diferencia, yo creo que está en el apoyo económico que reciben unos y otros para poder dedicarse a ello.
hazardum #32 hazardum
#13 Para mi que el dinero aunque pueda servir, para este caso no es determinante. Creo que la izquierda se ha auto-encorsetado demasiado y busca una virtud que probablemente muchos de ellos ni cumplan, lo que no deja margen de maniobra a los influencers de izquierda. Por ejemplo, muchos de izquierdas funaron al tipo este camionero de izquierdas por cenar con la macarena olona (si se la quiere zumbar, pues allá él), al revés eso es difícil de ver. Al final todo eso radicaliza los discursos, y es…   » ver todo el comentario
Torrezzno #21 Torrezzno
No creo que quieran ser fascistas, creo que se rebelan contra lo establecido
millanin #14 millanin
Por que son imbéciles.
Gry #27 Gry
Para que los manden al frente ruso en un par de años. :troll:
victorjba #33 victorjba
Porque no les dieron una hostia bien dada a su debido tiempo. Ahora ya es tarde.
IkkiFenix #39 IkkiFenix
Quizás porque no paráis de llamarles fascistas.
Asimismov #19 Asimismov
¿MNM de izquierdas?
¿De la izquierda de √0×? Si.
#20 tierramar
Hay medios, como este, que se supone son de izquierdas, pero imponen la dictadura del pensamiento único en inmigración y violencia de genero. Con dicha imposición (a la juventud no le gustan las imposiciones), fomentan que los ciudadanos se vuelquen a la derecha. La conclusión a la que se llega es: "Si por discutir la inmigración descontrolada te llaman facha, pues lo soy"
#22 tierramar *
Otra contradicción de la seudo izquierda: La izquierda lucha para que la Iglesia devuelva los espacios públicos de los que se apoderó, y ahora quieren que otra religión también ocupe espacios publicos!! Ninguna religión debe tener derecho a ocupar espacio público, el que quiera un espacio de culto que se lo pague de su bolsillo. La iglesia ya disfruta de privilegios estatales y públicos, lo que no vamos a hacer es también concedérselo a otras confesiones, bastante complicado está siendo…   » ver todo el comentario
#36 tierramar
Anguita y Monereo trataron de importar una nueva corriente de izquierda, en la línea del partido de la izquierda alemana Die Linke, que revisa la premisa del "papeles para todos" para comenzar a hablar de "inmigración ordenada". "No podemos permitir que las personas mueran en el Mediterráneo, pero si no tienen derecho de asilo, tenemos que enviarlos de vuelta a su país rápidamente"; "el buenismo de la izquierda impide realizar una reflexión sobre cómo…   » ver todo el comentario
#24 tierramar
Y quizá a la "izquierda" que impone pensamiento único en temas que nos afectan en nuestras vidas, tenemos que empezar a llamarlo "pseudoizquierda" o derecha disfrazada; porque están consiguiendo que la población se vuelque a la derecha
#34 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/villarroya-desmonta-hipocresia-discurso-s Villarroya desmonta la hipocresía del discurso sobre la inmigración de la "izquierda" sistémica. Denunció “el discurso de la izquierda institucional”, como: “profundamente hipócrita porque se limita a condenar la violencia —cuando la hay—, sin atender a los problemas reales que sufren los vecinos de muchos pueblos y barrios obreros”. “Nos dicen que no hay ningún problema, que todo va bien,…   » ver todo el comentario
MoñecoTeDrapo #17 MoñecoTeDrapo *
Ha habido un silenciamiento romantizador del fascismo en los últimos años. En los 80 y la movida llevar parcialmente estética nazi combinada con otras era punk y rompedor. Recordemos al cantante de Glutamato Ye-Ye o los Sex Pistols. También existió en los albores de internet el personaje de Cabronazi. Aquello, con más o menos gusto, servía para desmitificar el asunto. aunque algunos opinarán que lo blanqueaba. Seguramente sería una combinación de las dos cosas.
Pero la atracción de lo prohibido y lo marginal, de lo que no se habla, creo que tiene parte de culpa en la moda juvenil actual que es el fascismo. Los jovenes, rebeldes sin causa desde los años 50.
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
¿Quieren serlo o lo son?
pitercio #28 pitercio
Retraso ignorante.
andando #30 andando
Y los viejos! Uno de los problemas ahora es que los nazis que en los 90 generalmente estaban más a raya y no se atrevían a según que discurso demasiado racista... ahora están desatados
antesdarle #4 antesdarle
“prohibiendo a los musulmanes usar espacios públicos para sus celebraciones religiosas.” Eso de por sí no es ningún problema y de hecho es algo propio de un país civilizado, la cuestión es que luego no se ceda el espacio para otras religiones, que me temo que eso no es así.
banense #25 banense
un artículo penoso al igual que muchos comentarios.. así que la izquierda es el culpable de que los jóvenes sin educación vayan a la derecha? que putos cachondos sois
#37 egonfal_ *
Han nacido ya con "todo hecho", creen que los derechos y conquistas sociales se consiguieron sin lucha y creen que todo está consolidado como para poder perderse.

Yo he discutido con amigos sobre las opiniones que tiene VOX de los homosexuales y lo que puede pasar si llegan a controlar el Gobierno, la respuesta siempre es la misma, "ellos no van a hacerle nada a los gays", y se quedan tan convencidos que aunque les enseñes vídeos de dirigentes de dicho partido llamando…   » ver todo el comentario
#1 tierramar *
El mismo artículo da la respuesta: los jovenes van hacia la derecha, porque la izquierda no aborda temas como la inmigración descontrolada, que rebaja las condiciones laborales a la baja,...
Este tipo de artículos que llama facha al que se cuestiona la inmigración descontrolada, fomenta el que la gente se vaya a la derecha, que se vende como antiinmigración. pero no es cierto: la derecha fomenta la inmigración latina
#5 soberao
#1 Porque Internet está lleno de mamahostias de ultraderecha que se mueven muy bien ocultándose allí y aparentando ser legión.
No verás a nadie de izquierdas promocionados en las redes sociales, porque son redes de propaganda al servicio del fascismo y el neoliberalismo.
#12 yarkyark *
#5 "No verás a nadie de izquierdas promocionados en las redes sociales"

¿Has probado a mirar en meneame?
#26 tierramar
#5 Y porque en los medios y en la red hay gente de derechas que se hacen pasar por izquierda, alimentando el discurso del pensamiento único en ciertos temas y empujando a la gente a la derecha
#11 gadish
#1 la gente va a la derecha porque ésta les dice que la culpa de sus males es de los demás.
Battlestar #38 Battlestar
#1 Básicamente esto?  media
Mltfrtk #35 Mltfrtk
Porque esos babosos retrasados mentales no han tenido la oportunidad de ser educados correctamente y son unos analfabetos que están en manos del mensaje de odio en las redes. Mensajes como los de los negacionistas de la violencia machista que intentan hacerte creer que la lucha feminista ha ido demasiado lejos y mensajes racistas que intentan hacerte creer que hay algún tipo de problema con las personas migrantes.
#2 manolo_tenaza
Para la izquierda primero fue el Big Bang y luego todo lo que vino después fue fascismo
