Quiere instalar un cargador en su plaza de garaje y los vecinos 'se niegan' con una excusa increíble: "Nosotros tenemos que ir a la gasolinera"
A una comunidad de vecinos no le gustó que un usuario quisiera poner un cargador en su plaza de garaje con una excusa insólita. Pero, realmente, ¿pueden oponerse?
etiquetas
coches
eléctricos
gasolinera
punto de recarga
cargadores
actualidad
#1
yoma
No pueden negarse. La ley ampara al que quiera instalar un cargador en una plaza de su propiedad.
#6
Tronchador.
#1
La ley ampara muchas cosas, pero luego en muchos casos hay formas de bloquear lo que es un derecho y hacer que prácticamente sea imposible de cumplir.
#7
Casiopeo
#1
Exacto, se hizo una consulta al administrador de mi finca y eso nos dijo.
#3
Josecoj
Este tipo de historias sin dar detalles de lo sucedido parece un publirreportaje totalmente inventado
#2
victorjba
Panda de hijosdeputa
#4
Blackat
Llevo años diciéndolo ....estoy rodeado de gilipollas y vosotros también ..
#8
The_Ignorator
¿Qué se cree ese negro con un caballo?
#5
Metabarón
Concejal, hijo puta!
