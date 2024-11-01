edición general
Quiere instalar un cargador en su plaza de garaje y los vecinos 'se niegan' con una excusa increíble: "Nosotros tenemos que ir a la gasolinera"

A una comunidad de vecinos no le gustó que un usuario quisiera poner un cargador en su plaza de garaje con una excusa insólita. Pero, realmente, ¿pueden oponerse?

yoma #1 yoma
No pueden negarse. La ley ampara al que quiera instalar un cargador en una plaza de su propiedad.
#6 Tronchador.
#1 La ley ampara muchas cosas, pero luego en muchos casos hay formas de bloquear lo que es un derecho y hacer que prácticamente sea imposible de cumplir.
Casiopeo #7 Casiopeo
#1 Exacto, se hizo una consulta al administrador de mi finca y eso nos dijo.
Josecoj #3 Josecoj
Este tipo de historias sin dar detalles de lo sucedido parece un publirreportaje totalmente inventado
victorjba #2 victorjba
Panda de hijosdeputa xD
Blackat #4 Blackat
Llevo años diciéndolo ....estoy rodeado de gilipollas y vosotros también ..
The_Ignorator #8 The_Ignorator
¿Qué se cree ese negro con un caballo?  media
Metabarón #5 Metabarón
Concejal, hijo puta!
