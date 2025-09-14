edición general
¿Quiénes son los nuevos votantes de Vox? Datos por edad, sexo y clase social

Vox cumple un año en ascenso. Varios sondeos recientes lo sitúan por encima del 16% de voto estimado. El partido dio un paso adelante en noviembre de 2024 (tras la dana en Valencia) y otro este verano (tras la dimisión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE). La serie de sondeos de 40dB. muestra un partido en su mejor momento desde 2023: ¿Quién empuja este crecimiento de Vox? Para responder esa pregunta, EL PAÍS ha comparado el apoyo del partido entre diferentes electorados en 2023 y en la actualidad, a partir de los...

jonolulu #2 jonolulu
Para el votante de Vox la calidad del empleo es el 5° problema, la vivienda el 9° y el paro el 10°.

Hay que reconocer que a las élites les viene muy bien tener partidos que pongan dianas para odiar y que la gente se olvide de los problrmas estructurales
Khadgar #3 Khadgar
Gañanes, asumo. Porque una cosa es ser de derechas pero otra cosa muy distinta es ver a este grupo de inútiles y considerarlos una opción válida como para gestionar nada.
plutanasio #1 plutanasio
Joder, la portada de elpais.com es un monográfico de VOX.
enochmm #4 enochmm *
El 40% de los hombres entre 18 y 34 años es nazi, rico y/o idiota. En fin, encuestas! :palm:
