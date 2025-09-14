¿Quiénes son los nuevos votantes de Vox? Datos por edad, sexo y clase social

Vox cumple un año en ascenso. Varios sondeos recientes lo sitúan por encima del 16% de voto estimado. El partido dio un paso adelante en noviembre de 2024 (tras la dana en Valencia) y otro este verano (tras la dimisión de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE). La serie de sondeos de 40dB. muestra un partido en su mejor momento desde 2023: ¿Quién empuja este crecimiento de Vox? Para responder esa pregunta, EL PAÍS ha comparado el apoyo del partido entre diferentes electorados en 2023 y en la actualidad, a partir de los...