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Quiénes son los cuatro astronaturas que viajarán a la Luna en la misión Artemis II

Quiénes son los cuatro astronaturas que viajarán a la Luna en la misión Artemis II

Arranca la cuenta atrás para que el ser humano regrese a la Luna más de cincuenta años después. El próximo 1 de abril cuatro astronauras viajarán como parte de la misión Artemis II de la NASA, dentro de la nave Orion, para hacer un recorrido alrededor de la Luna durante unos diez días. Se trata de un acontecimiento histórico para la humanidad, puesto que el ser humano no ha regresado al satélite desde 1972, dentro del marco de la misión Apolo. La tripulación ha dedicado más de dos años a entrenar para la misión desde su designación en 2023.

| etiquetas: misión , artemis ii , quiénes son , sus cuatro , astronautas
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6 comentarios
6 2 1 K 77 actualidad
Findeton #3 Findeton
Esperemos que todo vaya bien y que despegue el cohete el miércoles.
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josde #4 josde
Entre ellos hay uno que es canadiense, Jeremy Hansen.
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Democrito #1 Democrito
Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi y Owen Wilson
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#5 senafactual
Hay que tener valor para viajar en este engendro. Esta gente está hecha de otra pasta. Espero que puedan volver para contarlo.
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azathothruna #2 azathothruna
Lo de iran y epstein me hace desear que fallen.
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Gadfly #6 Gadfly
#2 por?
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menéame