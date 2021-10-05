¿Quiénes eran los artistas de la prehistoria?

En el Paleolítico, hace la friolera de entre 40.000 y 10.000 a. C el “homo” del momento se refugiaba en cavernas profundas con galerías recónditas sumidas en la oscuridad. Pese a ello, sus pinturas rupestres son naturalistas, aunque bastante estáticas ,y utilizaban habitualmente color rojo, negro y ocre. Por lo general las figuras, fauna de la época, aparecen rellenas de color y contorneadas. A finales del Paleolítico-inicio del Neolítico aparece en Levante el denominado arte levantino. Ahora se hace en abrigos naturales y es más esquemático.