edición general
3 meneos
17 clics
¿Quiénes eran los artistas de la prehistoria?

¿Quiénes eran los artistas de la prehistoria?

En el Paleolítico, hace la friolera de entre 40.000 y 10.000 a. C el “homo” del momento se refugiaba en cavernas profundas con galerías recónditas sumidas en la oscuridad. Pese a ello, sus pinturas rupestres son naturalistas, aunque bastante estáticas ,y utilizaban habitualmente color rojo, negro y ocre. Por lo general las figuras, fauna de la época, aparecen rellenas de color y contorneadas. A finales del Paleolítico-inicio del Neolítico aparece en Levante el denominado arte levantino. Ahora se hace en abrigos naturales y es más esquemático.

| etiquetas: arte , artistas , prehistoria
3 0 0 K 27 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 27 cultura
ElPerroDeLosCinco #1 ElPerroDeLosCinco
Siempre he pensado que algo no encaja con las pinturas rupestres. Son demasiado buenas para ser primeros intentos. Seguro que hacían muchos otros dibujos que se han perdido o que ellos mismos borraban. Además, las cuevas se habitaban durante siglos o milenios. A nada que pintaran un mono al año, debería haber miles de dibujos en ellas y deberían ser de muy diferentes estilos y calidades. Sin embargo lo que encontramos son grupos de imágenes muy buenas y muy similares entre ellas. Da la impresión de que aquellos artistas competían entre sí y borraban las obras de los otros.
0 K 11

menéame