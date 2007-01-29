edición general
¿Quien tiene las competencias para prevenir y extinguir incendios?

Los incendios que están asolando Andalucía, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura y Galicia nos colocan ante la cuestión de qué Administración pública es la competente, si la Administración General del Estado o la de las Comunidades Autónomas afectadas. Aquí se ofrecen las claves para resolver la cuestión

autonomator #6 autonomator
Del artículo :
"La legislación es clara al respecto: las competencias de prevención son de titularidad autonómica'
Pues ea.
#7 Suleiman
Da igual, ya se ha embarrado el discurso, como en la DANA, y la culpa es de todos. Ya han conseguido lo que querían, diluir responsabilidades.
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso *
#14 Mejor esperar al final y contar 7291 muertos por ejemplo o 220 ahogados.
Ya no hablamos de los asesinados en Gaza.

No sé si eres así o quieres hacerme a mí xD
alcama #16 alcama
#15 A ver, la utilización de los fallecidos para ganar votos es algo muy arraigado en la izquierda política
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#16 si los que mueren, mueren por culpa de gestiones de la derecha… ya me dirás tú
2 K 27
alcama #20 alcama
#18 Hombre, mueren por incendios provocados. Puedes usarlo para atacar al Gobierno de turno, sin reparo alguno, en ya prueba de utilización partidista del dolor
Verdaderofalso #21 Verdaderofalso *
#20 la gestión vuelve a ser cosa de las CCAA como con otros tantos temas, DANA, muertos en las residencias durante la pandemia…

Y todos los años sufrimos incendios en su mayoría provocados por cierto sector. Dicho por uno de los miembros de la fiscalía.
alcama #22 alcama
#21 En Abríl murieron 5 personas en Asturias en una mina que debía estar cerrada. Como no se podía usar contra el PP,no se han hecho camisetas
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso *
#22 y ningún medio ni nada lo menciona salvo los medios de “izquierda” de Asturias que son los únicos que sacan noticias al respecto.
Que cosa e?

Y una política de izquierdas es la que gracias a ella tenemos una investigación
www.meneame.net/story/tome-sobre-comision-investigacion-accidente-mina

Ya te lo expliqué en ese mismo envío, corrige tu brújula
#24 euquesei
#16 Claro es que la derecha nunca los ha usado, tanto hacerlos para gobernar como explotarlos para gobernar.
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#17 me hablas de eso cuando tenemos el 11M como ejemplo del uso de muertos en política?
KLKManin #26 KLKManin *
#19 O los muertos en las residencias, las mujeres asesinadas, la dana, el apagón o los incendios, tenemos muchos ejemplos no uno solo.
Buscar responsables es legítimo. Lo que crítico es hacer política manipulando la información a conveniencia como claramente hace este artículo omitiendo Asturias.
Verdaderofalso #31 Verdaderofalso *
#26
Feijóo: "Con nosotros no moría gente en los incendios, y con ellos, cuatro personas"
Rajoy y el presidente del PP gallego lanzan con duros ataques la precampaña municipal
elpais.com/diario/2007/01/29/galicia/1170069492_850215.html
KLKManin #35 KLKManin
#31 ok, todos los políticos lo hacen. Cero interés en defender a Feijoo o Rajoy.
ipanies #8 ipanies
Todo el mundo sabe de quién son las competencias pero hay que perder tiempo y energía en explicar lo evidente en cada situación de desastre porque la organización delictiva siempre hace dejación de funciones y ejerce una negligencia criminal dignas de estudio.
Votar a delincuentes trae estás consecuencias.
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#11 y el resto me medios? Hablan algo de los incendios y su gestión? A3 no he visto ni siquiera sacar esa lista.

Es que en León aparte de tener negacionistas del cambio climático al mando, ya van dos grandes incendios en años distintos:
Sierra de la culebra y ahora esto
alcama #14 alcama
#13 Quizá no están con la tontería de hacer rankings en medio de la catástrofe. O no quieren usar la tragedia
Jakeukalane #2 Jakeukalane
La prevención de los incendios: (...) las competencias de prevención son de titularidad autonómica.
Las Comunidades Autónomas son las competentes en materia de extinción de incendios
(...) las competencias en materia de protección civil son de titularidad autonómica.

Aquí resulta claro que la competencia es autonómica
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#12 mucho mejor cuando el PP, acuso al Gobierno de la conspiración para esconder a los muertos.

A que si
KLKManin #27 KLKManin
#23 ¿qué muertos? Da contexto.
KLKManin #1 KLKManin *
Me resulta curioso que no se mencione Asturias en el artículo, que también está ardiendo. Parece que es un problema que solo atañe a las autonomías del PP, cuando hay incendios en todo el oeste peninsular, Portugal incluido.
1 K 20
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1
A punto de jubilarse, el número dos de la fiscalía de Asturias y primer fiscal delegado de Medio Ambiente en el Principado, cargo que ocupó durante 22 años, considera un error la modificación de la ley de montes de 2017 que suprimió la prohibición del pastoreo en los terrenos quemados. Una prohibiión que, a su juicio, debería recuperarse en la nueva modificación de la norma anunciada para esta legislatura.

www.meneame.net/story/joaquin-riva-numero-dos-fiscalia-asturias-asegur
alcama #4 alcama
#1 Prácticamente todas las comunidades están gobernadas por el PP, así que para lo bueno como para lo malo, la gestión la realizan gobiernos del PP.
Otros de vacaciones en Canarias
KLKManin #9 KLKManin *
#4 Ya, pero resulta sospechoso que omitan a Asturias, que está gobernada por el PSOE. Esto me sugiere un sesgo político claro en el artículo.
alcama #11 alcama *
#9 #10 Bueno, en el programa de Javier Ruiz, en RTVE, dieron la lista de comunidades que menos invierten en prevención. Y la última salió Asturias. Pues el presentador habló de Castilla y León. Es un hecho que se ha instalado usar la catástrofe como forma de oposición
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso *
#4 #5 #1 pues no sé qué cojones han los medios de derechas que son mayoría en este país sin hablar de la gestión de Asturias siendo de las poquísimas ccaa socialistas que quedan.

Me resulta curioso
KLKManin #17 KLKManin
#10 no entiendo, ¿te parece mal que no se haga política con las desgracias?
escuadron #5 escuadron
#1 No se menciona porque allí gobiernan los buenos. Se trata de hacer política de la catástrofe, no se van a dar un tiro en el pie hombre!!
KLKManin #12 KLKManin
#5 Pues esta feo eso de hacer política con las desgracias. Deberían remar todos en la misma dirección y buscar soluciones conjuntamente que para eso cobran.
mariettica #28 mariettica
#12 hombre, si los muertos son por las politicas que hacen los gobernantes, reducir presupuestos de emergencias, o sumarse a una guerra con falsos motivos, pues si, hay que remar en direccion a la denuncia, lo primero. Luego, darles una patada en el culo como paso tras el 11m
KLKManin #29 KLKManin
#28 ¿Eso que dices también vale para las CCAA gobernadas por el Psoe o solo para las del PP? Porque como decía en un principio, en el artículo se omite descaradamente Asturias.
Cehona #33 Cehona
#1 ¿Que incendios hay en Asturias? Que yo sepa solo está activo el de la comarca del Narcea.
Por cierto, nadie habla de Soria, Soria tambien existe. Sin incendios.
KLKManin #34 KLKManin
#33 Abre le Google maps. Hay incendios graves en el parque natural de Picos de Europa y la ruta del Cares por ejmplobesta cerrada. Busca en google
