Quién es Oswaldo Eustáquio, el bolsonarista radical acusado de golpismo que la Justicia española se niega a extraditar

La Audiencia Nacional negó la extradición del bloguero bolsonarista Oswaldo Eustáquio, a quien Brasil acusa de intentar abolir el Estado democrático de derecho

riska
La audiencia nacional es la trinchera del fascismo en este país.
K
Sergio_ftv
Por lo que sea la Audiencia Nacional en la inmensa mayoría de caso tira para el mismo lado.

Aquí han aplicado la doctrina de libertad de expresión Hásel pero a la inversa, el muchacho brasileño es el típico derechista amante de la libertad de toda la vida hasta que pierden las elecciones y empiezan a agitar su famoso himno de golpes de estados patrióticos.
K
lluissubi
Impresionante la justicia española.

Niega la extradición por mucho más que hizo Puigdemont.
Vergüenza de esta Justicia.
K
Acabose
#1 La justicia española suele ir acompañada del prefijo "in".
K
encurtido
#1 Las extradiciones cuando se mezcla aunque sea mínimamente un aspecto sobre política o libertad de expresión se deniegan casi sistemáticamente.

Mencionando a Puigdemont, si lo hubiera hecho en Alemania le hubieran aplicado un delito recogido en su ordenamiento jurídico, pero como no coincide con el español pues sólo lo extraditarían por malversación. Este brasileño es un caso similar, si lo mismo lo hace en España (o Alemania) hubiera tenido su delito y su juicio, pero no coinciden exactamente cómo están formulados en los distintos ordenamientos jurídicos así que nada.
K

