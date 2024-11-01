¿Quién insulta, Sánchez o el PP?; por Alán Barroso

"La oposición en este país no es que esté floja, es que directamente da vergüenza ajena". Pedro Sánchez en una entrevista dice: “La polarización de España es asimétrica. Yo no insulto.” Y entonces sale corriendo la marquesa y diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y le contesta compartiendo un vídeo de un debate electoral en el que Sánchez le decía a Rajoy que un presidente del Gobierno tenía que ser una persona decente.