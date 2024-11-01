Quién es el infame alemán falsificador de obras de arte Wolfgang Beltracchi

Un mero detalle lo hace único: por lo general, los falsificadores niegan haber sido los artífices de una estafa. Wolfgang Beltracchi, por el contrario, lo admite sin rodeos, porque a su modo, siente satisfacción por lo que ha hecho. Recientemente, una galería japonesa descubrió que un cuadro de Moïse Kisling adquirida en 2013 (comprada a un museo, autenticada y tasada oficialmente y subastada por Christie’s) era falsa. El falsificador admitió haberla pintado.