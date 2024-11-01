edición general
4 meneos
40 clics
Quién es el infame alemán falsificador de obras de arte Wolfgang Beltracchi

Quién es el infame alemán falsificador de obras de arte Wolfgang Beltracchi

Un mero detalle lo hace único: por lo general, los falsificadores niegan haber sido los artífices de una estafa. Wolfgang Beltracchi, por el contrario, lo admite sin rodeos, porque a su modo, siente satisfacción por lo que ha hecho. Recientemente, una galería japonesa descubrió que un cuadro de Moïse Kisling adquirida en 2013 (comprada a un museo, autenticada y tasada oficialmente y subastada por Christie’s) era falsa. El falsificador admitió haberla pintado.

| etiquetas: falsificador , wolfgang beltracchi
4 0 0 K 85 ArteyMercado
1 comentarios
4 0 0 K 85 ArteyMercado
powernergia #1 powernergia
Mas bien un artista.
1 K 31

menéame