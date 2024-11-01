·
2
meneos
17
clics
¿A quién le importa lo que ocurrió en 1973?
Chile encara unas presidenciales que definirán no solo dos modelos antagónicos de país sino también hasta qué punto lo que ocurrió durante la dictadura sigue marcando la vida política.
chile
presidenciales
golpe
ultraderecha
actualidad
#1
Supercinexin
Cuando tu propio ejército se levanta en armas contra su pueblo, os matan a todos por rojos, asesinan al Presidente o le hacen huir y luego montan un régimen de terror, pues sí evidentemente eso marca a muchas generaciones y marca la vida política del país para siempre jamás.
La obra maestra de la Derecha.
#2
Donal_Trom
Y en España comprando tanques. Adivinad para qué, porque en las guerras modernas no valen para nada.
La obra maestra de la Derecha.