Quién es Idan Ofer, el magnate israelí detrás del Atlético de Madrid y el Movistar Team

El deporte nacional vuelve a poner el foco en el capital israelí, en plena polémica por la presencia del Israel-Premier Tech en La Vuelta ciclista a España y la posible retirada de España de competiciones deportivas internacionales. Y en ese revuelo surge la figura del multimillonario israelí Idan Ofer (Tel Aviv, 1955), el propietario del conglomerado Quantum Pacific Management Ltd, con destacadas participaciones en el Atlético de Madrid y el Movistar Team. La fiesta que Martín Varsavsky ofreció al equipo del Israel Premier Tech tras el polémi

2 comentarios
#1 bestiapeluda
¿Qué pasa, que sólo sale mierda de ese puto país?

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
#1 La exportan se conoce.


