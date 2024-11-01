·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14721
clics
Rufián define con una palabra lo que está ocurriendo en Venezuela y es de lo más difundido del día
8367
clics
Primera imagen de Nicolás Maduro tras ser capturado por Estados Unidos
6623
clics
La invasión
5839
clics
Todo el mundo está hablando de estos dos minutos de José Mota en su especial en TVE: "Está molestando"
5025
clics
¿Recordáis el paper sobre agujeros negros que llegó a portada? He programado una simulación
más votadas
520
Balance trágico: al menos 40 muertos durante ataque terrorista de EEUU a Venezuela
304
China llevaba un año comprando petróleo a Venezuela sin usar el dólar como moneda de pago
572
Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardear Caracas
335
El Manual del Saqueo Global de Estados Unidos
627
Pablo Iglesias: "Bombardean para robarles el petróleo e imponerles un gobierno títere”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
139
clics
Quién te ha visto y quién te ve, España: el Google Maps para saber cómo ha cambiado desde los años 50 hasta hoy
Echar la vista atrás para ver cómo eran los mapas de antaño puede ser fascinante porque, te puedes encontrar con que en el Imperio Romano...
|
etiquetas
:
españa
,
mapa
,
geografía
,
hispania
,
roma
,
sigpac
1
0
0
K
17
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
17
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
emmett_brown
Y sabéis, amiguitos, por qué google tiene "mapas" de los suelos españoles de los años 50? Por los vuelos de reconocimiento que nos hacía el ejército usano.
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente