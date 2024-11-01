Quién es el funcionario palestino que encabezará el comité tecnócrata de Trump para Gaza

El comité que liderará Ali Shaath estará integrado por 15 expertos palestinos, sin funciones militares ni de seguridad. En la una entrevista radial, Shaath lo presentó como un equipo con "más cerebros que armas", y enfatizó en que su mandato "será técnico" y no armado. Bajo el plan impulsado por Estados Unidos, el organismo operará de manera gradual sobre el territorio y estará supervisado por una Junta de Paz vinculada al diplomático búlgaro Nickolay Mladenov.