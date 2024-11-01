Quién fue Henry Cole, el filántropo inglés que inventó las tarjetas de Navidad para "no quedar como un maleducado"

"¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!". Con estas líneas comienzan o terminan los mensajes que, por estas fechas, millones de personas se envían en todo el mundo. Sin embargo, antes de la invención del correo electrónico y de aplicaciones de mensajería como WhatsApp estos deseos exclusivamente se plasmaban por escrito en unas tarjetas de papel acompañadas con ilustraciones de la Sagrada Familia, del pesebre de Belén, Papá Noel, árboles decorados o cualquier otro motivo navideño. Dichas postales eran enviadas por correo y entregadas.