edición general
6 meneos
54 clics
Quién está detrás de Sílvia Orriols: así es el engranaje que impulsa el ascenso de los ultras de Aliança Catalana

Quién está detrás de Sílvia Orriols: así es el engranaje que impulsa el ascenso de los ultras de Aliança Catalana

Aliança Catalana es sin duda el partido más mencionado del mapa político catalán –e incluso el estatal-, especialmente después de que las encuestas la sitúen ya en la disputa del tercer puesto a Junts, detrás del PSC y ERC, en un posible futuro Parlament de Catalunya, si ahora mismo se hicieran elecciones. Para bien o para mal está en boca de todo el mundo. Pero pocos catalanes y catalanas, por no hablar del resto del Estado, podrían recordar el nombre de algún otro miembro de la formación de extrema derecha independentista que no sea el de su

| etiquetas: silvia orriols , aliança catalana
5 1 0 K 59 actualidad
1 comentarios
5 1 0 K 59 actualidad
Moixa #1 Moixa
En Ripoll se entendía que surgiera algo así después del atentado, pero leyendo esto ya se ve que la cosa viene de lejos. También pienso que en los pueblos es difícil que la gente acepte a los que vienen de fuera, no necesariamente de muy lejos, las ideologías ultras les parecen normales a los pueblerinos (sin ánimo de ofender)
0 K 13

menéame