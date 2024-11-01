Quién está detrás de Oceanwide Expeditions, la naviera holandesa que sobrevivió a la covid para tropezar ahora con el hantavirus

El primer barco en el que Wijnand van Gessel llevó una expedición al Ártico fue un velero, una goleta de tres palos llamada SV Rembrandt van Rijn. Su destino era la isla de Spitsbergen, la mayor del archipiélago de Svalbard, en la confluencia entre el océano Ártico, el mar de Barents y el mar de Groenlandia. Corría el año 1994 y Van Gessel acababa de crear Oceanwide Expeditions, la empresa propietaria del MV Hondius, que este fin de semana navega hacia Canarias con más de un centenar de posibles infectados de hantavirus a bordo.