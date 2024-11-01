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Quién está detrás de Oceanwide Expeditions, la naviera holandesa que sobrevivió a la covid para tropezar ahora con el hantavirus

Quién está detrás de Oceanwide Expeditions, la naviera holandesa que sobrevivió a la covid para tropezar ahora con el hantavirus

El primer barco en el que Wijnand van Gessel llevó una expedición al Ártico fue un velero, una goleta de tres palos llamada SV Rembrandt van Rijn. Su destino era la isla de Spitsbergen, la mayor del archipiélago de Svalbard, en la confluencia entre el océano Ártico, el mar de Barents y el mar de Groenlandia. Corría el año 1994 y Van Gessel acababa de crear Oceanwide Expeditions, la empresa propietaria del MV Hondius, que este fin de semana navega hacia Canarias con más de un centenar de posibles infectados de hantavirus a bordo.

| etiquetas: hantavirus , oceanwide expeditions , van gessel
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3 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Los centros de datos será la siguiente burbuja que explote... no se puede soportar tanto consumo de agua y de energía....
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Benkiu #2 Benkiu *
#1 Necesitamos productivamente hablando este tratamiento de datos. Tenemos que ser conscientes, como consumidores en un sistema capitalista de todo lo que hay "detrás" del hecho de consumir productos, sea online o en venta directa.

Estoy de acuerdo de tú hecho, pero creo que también has de estarlo en mi afirmación.
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#3 concentrado
#1 Creo que este comentario va aquí: www.meneame.net/story/centros-datos-inteligencia-artificial-florida-di. justo el meneo que precede a este
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menéame