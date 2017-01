Quién es la Vieja

He decidido realizar un pequeño estudio a partir de la controversia por la campaña de promoción de la Vieja del Monte como la versión alternativa leonesa de Papá Noel. En primer lugar quiero dejar bien claro que esta propuesta me parece una tontería, pero ya me lo parecen también las figuras de Santa Claus, los Reyes Magos, el Olentzero, el Tió y demás, las figuras en las que se esconden los padres para comprar juguetes a sus hijos por un coste muy superior a su valor.