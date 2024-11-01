edición general
¿Quién era Josep Zulueta, el hombre que llevó las vacas a los Pirineos y cambió el paisaje? [CAT]

Aunque siempre asociamos los prados verdes con vacas al Pirineo, hace 150 años no era así. El Pirineo vivía, principalmente, de las viñas y de las ovejas. Había algunas vacas, pero se utilizaban, básicamente, como animales para trabajar la tierra, no como animales de engorde para convertirse después en carne de ternera, y mucho menos para obtener leche. El abogado y economista barcelonés Josep Zulueta (1858-1925) llegó al Pirineo para curarse de una enfermedad respiratoria y de inmediato se interesó por la vida de los campesinos de montaña...

josep zulueta , vacas , prineo , leche , cooperativa cadí , seu durgell
