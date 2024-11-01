¿Quién controla las guerras de Estados Unidos?

¿Quien decide bombardear Irán cuando la mayoría de los ciudadanos se opone, cuando los militares advierten de las consecuencias. Respuesta: es el resultado de una lucha feroz entre élites, con intereses económicos muy concretos. Se trata de un ecosistema opaco de intelectuales neoconservadores, contratistas de defensa, lobbies extranjeros y facciones internas de la Casa Blanca que compiten por controlar la narrativa y, los presupuestos. Los think tanks más belicistas reciben millones de quienes fabrican las municiones que bombardean Irán.
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Siguiente pregunta.
Prueba otra vez.
Pista: determinadas armas y tecnología militar sólo se pueden probar en entornos reales.
Y Sanchez se ha apuntado a la industria de la muerte: www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p No tan pacifista: Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski