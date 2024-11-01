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¿Quién controla las guerras de Estados Unidos?

¿Quién controla las guerras de Estados Unidos?

¿Quien decide bombardear Irán cuando la mayoría de los ciudadanos se opone, cuando los militares advierten de las consecuencias. Respuesta: es el resultado de una lucha feroz entre élites, con intereses económicos muy concretos. Se trata de un ecosistema opaco de intelectuales neoconservadores, contratistas de defensa, lobbies extranjeros y facciones internas de la Casa Blanca que compiten por controlar la narrativa y, los presupuestos. Los think tanks más belicistas reciben millones de quienes fabrican las municiones que bombardean Irán.

| etiquetas: guerras yanquis , negocio de la guerra , lobbys armamentisticos
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6 comentarios
5 1 0 K 70 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
Israel.

Siguiente pregunta.
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#6 Tecar
#2 Mal.
Prueba otra vez.
Pista: determinadas armas y tecnología militar sólo se pueden probar en entornos reales.
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#1 tierramar
Según una investigación reciente del Quincy Institute publicada por Responsible Statecraft, los think tanks más belicistas reciben millones directamente de quienes fabrican las municiones que se están usando ahora mismo en Irán. El Hudson Institute ha cobrado más de cuatro millones de dólares desde 2019 de Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics y RTX. Northrop fabrica los bombarderos furtivos B-2, valorados en 2.000 millones de dólares cada uno, que están atacando Irán. Lockheed…   » ver todo el comentario
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#3 tierramar *
Resumen: es la industria armamentistica yanqui la que decide qué país bombardear!! Fabricar armas requiere guerras, para obtener beneficios! Los miles de soldados estadounidenses que han muerto por las guerras yanquis, han muerto para que unos pocos ricos sean más ricos, no por la patria
Y Sanchez se ha apuntado a la industria de la muerte: www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p No tan pacifista: Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski
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#5 tierramar
Las industrias que fabrican armas , podrían fabricar camas de hospital, sillas de rueda, material sanitario, y puede que el lobby que se formaría alrededor, impulsaría la construcción de más hospitales para vender su material; en lugar, de más guerras para vender armas
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Don_Pixote #4 Don_Pixote
Dame una " I "
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menéame