¿Quién controla las guerras de Estados Unidos?

¿Quien decide bombardear Irán cuando la mayoría de los ciudadanos se opone, cuando los militares advierten de las consecuencias. Respuesta: es el resultado de una lucha feroz entre élites, con intereses económicos muy concretos. Se trata de un ecosistema opaco de intelectuales neoconservadores, contratistas de defensa, lobbies extranjeros y facciones internas de la Casa Blanca que compiten por controlar la narrativa y, los presupuestos. Los think tanks más belicistas reciben millones de quienes fabrican las municiones que bombardean Irán.