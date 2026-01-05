Quien calla, otorga…

La fuerza no te da la razón. Te da Poder. Pero un Poder inhumano, sinsentido. Sin Justicia. El abuso de la fuerza no te hace el mejor. Te hace pendenciero, bravucón. Puedes pensar que derrocar a un (posible) dictador te convierte en un héroe porque nadie sufre por un tirano. Nadie llora por él. Pero hay Derechos que no se pueden violar. Ni siquiera para derrocar a un dictador…