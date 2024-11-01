¿Quién es Betssy Chávez, victima de persecución política?

Betssy Chávez desempeñó tres roles ministeriales cruciales: Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (octubre 2021 – mayo 2022), donde impulsó el aumento del salario mínimo y el fortalecimiento sindical. Posteriormente, fue ministra de Cultura (agosto – noviembre 2022), promoviendo la inclusión de expresiones indígenas. Finalmente, asumió como presidenta del Consejo de Ministros (Premier) el 25 de noviembre de 2022, solo dos semanas antes de la crisis constitucional en Perú. Su gestión como primera ministra fue histórica por ser una de las...