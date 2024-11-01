Quién es Barry Pollack, el abogado que representa a Maduro en EE.UU. y defendió a Julian Assange en el caso WikiLeaks

Cuando Nicolás Maduro compareció este lunes ante la justicia en Nueva York, no fue la única figura que generó gran interés mediático. Barry Pollack es el abogado privado de Maduro, quien enfrenta acusaciones de conspiración para el narcotráfico, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Entre otros casos prominentes, Pollack logró en 2024 la liberación de Julian Assange, el periodista y activista australiano fundador de WikiLeaks.