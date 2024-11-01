edición general
Quién es Barry Pollack, el abogado que representa a Maduro en EE.UU. y defendió a Julian Assange en el caso WikiLeaks

Cuando Nicolás Maduro compareció este lunes ante la justicia en Nueva York, no fue la única figura que generó gran interés mediático. Barry Pollack es el abogado privado de Maduro, quien enfrenta acusaciones de conspiración para el narcotráfico, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Entre otros casos prominentes, Pollack logró en 2024 la liberación de Julian Assange, el periodista y activista australiano fundador de WikiLeaks.

Estoy leyendo sobre el despacho Harris St. Laurent & Wechsler, miro la dirección, 40 wall street: share.google/z24n59jlXIbQbvdB0

Y mira por donde, es el Trump building: es.wikipedia.org/wiki/The_Trump_Building

Que no le defiendan mucho, que les va a echar el casero de la oficina
posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos ??? xD la BBC esta cada poco peor
#1 No....

Me parece q le acusn de eso, de tener armas automaticas....

.....

Es muy loco todo.
#1 razon no te falta pero esa frase me da que la han reproducido exactamente como aparece en la acusacion formal
Y quien es USA para juzgar a quien se le ponga por los cojones de color naranja..? Mientras, los vasallos del planeta incluido Españistan, le lamen las hemorroides.
