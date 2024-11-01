Quién es Barry Pollack, el abogado que representa a Maduro en EE.UU. y defendió a Julian Assange en el caso WikiLeaks

Cuando Nicolás Maduro compareció este lunes ante la justicia en Nueva York, no fue la única figura que generó gran interés mediático. Barry Pollack es el abogado privado de Maduro, quien enfrenta acusaciones de conspiración para el narcotráfico, conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Entre otros casos prominentes, Pollack logró en 2024 la liberación de Julian Assange, el periodista y activista australiano fundador de WikiLeaks.
| etiquetas: barry pollack , nicolás maduro , ee uu , venezuela , juicio
Y mira por donde, es el Trump building: es.wikipedia.org/wiki/The_Trump_Building
Que no le defiendan mucho, que les va a echar el casero de la oficina
Me parece q le acusn de eso, de tener armas automaticas....
.....
Es muy loco todo.