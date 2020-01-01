Las quiebras de empresas en Estados Unidos están superando los niveles registrados durante la pandemia de 2020 [EN]

Los datos de S&P 500 Global muestran que este verano, las solicitudes de quiebra de empresas estadounidenses alcanzaron su nivel más alto desde 2020, con 71 empresas públicas y privadas que se declararon en quiebra el mes pasado, pese al crecimiento de un 3% de la economía norteamericana. «Las empresas se enfrentan a tipos de interés elevados, ya que la incertidumbre derivada de la política arancelaria de EE. UU. ejerce presión sobre los costes y la resiliencia de la cadena de suministro», afirmó S&P 500 Global.