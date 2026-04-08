Quería que el último sonido fuera música”: el profesor de Irán que toca entre las ruinas de su escuela

La Huniak Music Academy fue impactada por drones tras el ataque armado de Estados Unidos e Israel en Teherán. Un recinto de enseñanza del arte hecho escombros. Pero Hamidreza Afrideh alza la voz, o mejor dicho, el sonido del kamancheh.
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