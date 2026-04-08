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Quería que el último sonido fuera música”: el profesor de Irán que toca entre las ruinas de su escuela

Quería que el último sonido fuera música”: el profesor de Irán que toca entre las ruinas de su escuela

La Huniak Music Academy fue impactada por drones tras el ataque armado de Estados Unidos e Israel en Teherán. Un recinto de enseñanza del arte hecho escombros. Pero Hamidreza Afrideh alza la voz, o mejor dicho, el sonido del kamancheh.

| etiquetas: guerra , irán , eeuu , israel
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2 comentarios
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ElBeaver #1 ElBeaver
La consideración de la música como haram (prohibida) en el Islam es un tema de debate, no un consenso absoluto. Muchos eruditos la consideran haram si distrae de la adoración, contiene letras inmorales o acompaña pecados. Sin embargo, otros la permiten si su contenido es edificante, moral y no instrumental en contextos inapropiados.Puntos

Clave sobre la Música en el Islam:Argumentos para "Haram" (Prohibido): Se basa en interpretaciones de hadices que consideran la música…   » ver todo el comentario
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ElBeaver #2 ElBeaver
Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán mantiene restricciones estrictas sobre la música, prohibiendo estilos considerados "occidentales" o "pecaminosos" (como el baile o el pop), y vetando el canto solista femenino en público por considerarse seductor. Aunque la música pop fue prohibida dos décadas, hoy existe bajo supervisión estatal.

Aspectos clave de la música prohibida en Irán:Voz femenina: Las mujeres tienen prohibido cantar en solitario frente a audiencias…   » ver todo el comentario
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menéame