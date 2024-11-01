·
Qué quería decir Aldous Huxley cuando confesó al final de su vida:
El escritor de ‘Un mundo feliz’ nos dejó una última gran lección que puede ser la auténtica clave para vivir en un mundo muy alejado a aquella distopía que dejó plasmada con su pluma.
huxley
un mundo feliz
amable
amabilidad
#1
capitan__nemo
De eso trataba un poco su distopía. Una distopia y dictadura con amabilidad y felicidad. Pase por favor amablemente a ser alienado por este camino o por el otro, que son practicamente el mismo. Pase amablemente por estos unicos dos caminos que te doy que te llevan al matadero. Partido democrata o republicano, psoe o pp, john jackson o jack johnson. La gran amabilidad es con la que te tratan los testigos de jehová mientras te van metiendo en la secta a pico y pala, pero todo con gran amabilidad. La milla verde, sabemos que eres inocente pero te llevamos a la silla electrica con gran amabilidad.
2
K
42
#2
oscarius24
Porque escasea...
0
K
10
