edición general
5 meneos
97 clics
Qué quería decir Aldous Huxley cuando confesó al final de su vida:

Qué quería decir Aldous Huxley cuando confesó al final de su vida:

El escritor de ‘Un mundo feliz’ nos dejó una última gran lección que puede ser la auténtica clave para vivir en un mundo muy alejado a aquella distopía que dejó plasmada con su pluma.

| etiquetas: huxley , un mundo feliz , amable , amabilidad
4 1 1 K 50 cultura
2 comentarios
4 1 1 K 50 cultura
capitan__nemo #1 capitan__nemo
De eso trataba un poco su distopía. Una distopia y dictadura con amabilidad y felicidad. Pase por favor amablemente a ser alienado por este camino o por el otro, que son practicamente el mismo. Pase amablemente por estos unicos dos caminos que te doy que te llevan al matadero. Partido democrata o republicano, psoe o pp, john jackson o jack johnson. La gran amabilidad es con la que te tratan los testigos de jehová mientras te van metiendo en la secta a pico y pala, pero todo con gran amabilidad. La milla verde, sabemos que eres inocente pero te llevamos a la silla electrica con gran amabilidad.
2 K 42
oscarius24 #2 oscarius24
Porque escasea...
0 K 10

menéame