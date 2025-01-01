Quememos Madrid con la vía Rufián

Tres ideas fuerza. Un proyecto con tres ideas para la coyuntura a la que nos presentamos como hizo el candidato demócrata a la alcaldía de New York con sus apuesta por la vivienda, el transporte, y los permisos parentales. Algo que une a todos. Un programa de mínimos que ponga por delante las prioridades absolutas de todas las formaciones que se sumen al proyecto. La extrema derecha busca consolidar un proyecto para la clase privilegiada que restrinja los derechos reproductivos de la mujer, persiga a los migrantes, y censure las identidades
| etiquetas: frente popular , sencillo , izquierda real , pueblo , lucha
Suscribo las palabras del getafense
"No soy un necio y soy consciente de la dificultad, casi utópica, de conformar una plataforma confederal efectiva que busque la unión en un frente popular antifascista que consiga construir el círculo virtuoso que supondría respetar las identidades de una amalgama tan diversa y a su vez aumentar la efectividad electoral. "
A Podemos le veo un poco más dispuesto, aunque también tiene… » ver todo el comentario
Maestre y sus cosas.
Y el problema de cierta izquierda española que cree, junto al Obispo Cañizares, que la unidad de España es un bien moral. Les han comprado el discurso a las élites peninsulares, y ahora están en un atolladero del que no pueden salir.