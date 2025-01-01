edición general
Quememos Madrid con la vía Rufián

Tres ideas fuerza. Un proyecto con tres ideas para la coyuntura a la que nos presentamos como hizo el candidato demócrata a la alcaldía de New York con sus apuesta por la vivienda, el transporte, y los permisos parentales. Algo que une a todos. Un programa de mínimos que ponga por delante las prioridades absolutas de todas las formaciones que se sumen al proyecto. La extrema derecha busca consolidar un proyecto para la clase privilegiada que restrinja los derechos reproductivos de la mujer, persiga a los migrantes, y censure las identidades

autonomator #1 autonomator *
Si logramos reducir los intereses a algo sencillo podremos combatir a los simples. Si no, estaremos abocados a que nos gobiernen los clasistas acomodados escondidos en banderas, odios y populismo.

Suscribo las palabras del getafense
"No soy un necio y soy consciente de la dificultad, casi utópica, de conformar una plataforma confederal efectiva que busque la unión en un frente popular antifascista que consiga construir el círculo virtuoso que supondría respetar las identidades de una amalgama tan diversa y a su vez aumentar la efectividad electoral. "
Bryson #7 Bryson
#1 Estoy de acuerdo. Pero para ello va a ser indispensable que Sumar sepa hacerse a un lado y no querer acaparar todas las estructuras de poder. ¿Serán capaces? Aceptará Sumar no presentarse allí donde se presente el BNG o BILDU o ERC? Me cuesta creerlo. Ojalá sean capaces, pero no me los imagino, más que nada porque toda esta gente de Sumar no tienen un partido al que volver, así que se quedarían sin su escaño. ¿Cuál es la opción?
A Podemos le veo un poco más dispuesto, aunque también tiene…   » ver todo el comentario
#4 RolandDeschain
Para luchar contra el populismo.... hagamos populismo!!!!!
ehizabai #5 ehizabai *
De llamarlos nazis a decir que un frente amplio con ellos bien.
Maestre y sus cosas.
Y el problema de cierta izquierda española que cree, junto al Obispo Cañizares, que la unidad de España es un bien moral. Les han comprado el discurso a las élites peninsulares, y ahora están en un atolladero del que no pueden salir.
#2 luckyy
Maestre, vete a la mierda, pedazo se sicario!!!
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
:roll: :roll: :roll: :roll: claro claro
elsnons #6 elsnons
Hace falta una nueva izquierda que sustituya al PSOE el partido más genocida, corrupto y asesino de toda la historia reciente de España desde Largo Caballero hasta Pedro Sánchez pasando por Zapatero.
