“Se quema Madrid y Ayuso de vacaciones en Miami”: el polémico viaje de la presidenta

El incendio forestal declarado este lunes en Tres Cantos, que ha calcinado más de 1.000 hectáreas y obligado a evacuar a 180 personas, no solo ha generado preocupación por sus devastadores efectos. También ha encendido el debate político y social en redes, especialmente en la plataforma X (antes Twitter), donde numerosos usuarios han criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encontrase de vacaciones en Miami mientras se desarrollaba la emergencia.
Visto como gestionan ella y los suyos cuando están, mejor que no estén.
Si tan solo se diesen cuenta de ello sus votantes...
Te puedo espoilear que en caso de una emergencia nacional por incendios, emergencia, no preemergencia, el responsable y quien está al cargo no es el Presidente del Gobierno. Puedes buscarlo aquí.
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730
Dicho esto, y aunque no tuviera esa responsabilidad, si hubiera una emergencia nacional y no viera al Perro en Moncloa todo el tiempo que fuera necesario y más me acordaría de todo su… » ver todo el comentario
Y sí, tiene razón, les importamos una mierda.