“Se quema Madrid y Ayuso de vacaciones en Miami”: el polémico viaje de la presidenta

El incendio forestal declarado este lunes en Tres Cantos, que ha calcinado más de 1.000 hectáreas y obligado a evacuar a 180 personas, no solo ha generado preocupación por sus devastadores efectos. También ha encendido el debate político y social en redes, especialmente en la plataforma X (antes Twitter), donde numerosos usuarios han criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encontrase de vacaciones en Miami mientras se desarrollaba la emergencia.