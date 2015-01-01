edición general
“Se quema Madrid y Ayuso de vacaciones en Miami”: el polémico viaje de la presidenta

El incendio forestal declarado este lunes en Tres Cantos, que ha calcinado más de 1.000 hectáreas y obligado a evacuar a 180 personas, no solo ha generado preocupación por sus devastadores efectos. También ha encendido el debate político y social en redes, especialmente en la plataforma X (antes Twitter), donde numerosos usuarios han criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encontrase de vacaciones en Miami mientras se desarrollaba la emergencia.

Comentarios destacados:    
Ludovicio #1
Pues casi menos mal.

Visto como gestionan ella y los suyos cuando están, mejor que no estén.

Si tan solo se diesen cuenta de ello sus votantes...
5 K 69
karakol #14
#10 Esperaba algo más de ti que un triste "y tú más".

Te puedo espoilear que en caso de una emergencia nacional por incendios, emergencia, no preemergencia, el responsable y quien está al cargo no es el Presidente del Gobierno. Puedes buscarlo aquí.

www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-7730

Dicho esto, y aunque no tuviera esa responsabilidad, si hubiera una emergencia nacional y no viera al Perro en Moncloa todo el tiempo que fuera necesario y más me acordaría de todo su…   » ver todo el comentario
1 K 37
karakol #4
A lo de este tweet habría que añadir a Azcón en una boda a 1,000 kilómetros de las inundaciones en Aragón o Botella de spa en Portugal en el incendio del Madrid Arena. Dos veces.

Y sí, tiene razón, les importamos una mierda.  media
1 K 34
Barney_77 #10
#4 Y Pedro Sanchez ¿Dónde esta? Acaban de activar la situación de preemergencia nacional por los incendios...
2 K -17
Antipalancas21 #11
#10 Eso es potestad y control de la autonomía, aunque gente como tu no lo sepa o no quiera saberlo.
0 K 20
#6 Samaritan
'Que lo apaguen con cañas', ha dicho, desde el Covirán de MIami.
1 K 24
banense #9
dejad a lady killer lejos no vaya a ser que sea peor.
1 K 18
victorjba #13
Bueno, no le podemos echar la culpa por el incendio, tiene coartada xD
0 K 14
#5 Tensk
Qué cansinismo, la virgen.
0 K 13
nemesisreptante #2
¿Vacaciones? Pero tu te piensas que no has pagado ese viaje? Pobre de ti
0 K 11
pitercio #12
Para la causa tiene coartada, para la atención tiene agravantes.
0 K 11
elsnons #3
Ayuso y al incendio de Tres cantos y sus desplazados que le den. Sensacionalista.
1 K 9
#7 Samaritan
¿Y lo guapa que está cuando viaja?
0 K 7
#8 Samaritan
¿Y lo guapa que está cuando viaja? Sobretodo cuando pagan otros.
0 K 7

