Queen: La devastadora historia de "The Show Must Go On"  

El espectáculo debe continuar. Estas son las poderosas palabras que resuenan en la última canción de Queen con Freddie Mercury. El tema The Show Must Go On fue publicado tan solo seis semanas antes de la muerte del artista. El título de la canción evoca un concepto profundamente arraigado en el mundo del espectáculo: sin importar los imprevistos que surjan, "el show debe continuar". Esa es la valiosa lección que nos dejó Freddie Mercury antes de fallecer, a los 45 años, a causa de una neumonía bronquial derivada del sida.