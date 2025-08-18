edición general
¿Qué queda en la lista del Proyecto 2025? (Eng)

Siete meses después del inicio del segundo mandato del presidente Trump, el grupo ultra conservador Heritage Foundation ya ha cumplido aproximadamente la mitad de su lista de objetivos políticos del Proyecto 2025. www.meneame.net/story/project-2025-agenda-negacionista-trump-dice-no-s

etiquetas: heritage foundation , proyecto 2025 , trump , extrema derecha , manual , eeuu
comentarios
Verdaderofalso
#4 ni tiene el pene pequeño
Verdaderofalso
@themarquesito se calcula que se ha cumplido un 47% de la agenda ultra conservadora, aun queda lo mejor para los próximos 3 años y medio

thehill.com/opinion/white-house/5435802-after-only-6-months-project-20

Lo ultimo que van a conseguir es que la EPA quite todos los límites a la contaminación medioambiental relacionada con el cambio climática
themarquesito
#1 La agenda ultra avanza de manera implacable. ¿Te acuerdas cuando nos decían que Trump no tenía nada que ver?
www.project2025.observer/en
Verdaderofalso
#2 Trump no tenía nada que ver con una Agenda que no existía? Si
tul
#3 y tampoco era el mejor amiguito del alma de epstein y nunca estuvo en su estupida isla xD
